Роман Элизабет Гаскелл "Крэнфорд"

Элизабет Гаскелл - английская писательница викторианской эпохи.

Яркие зарисовки из жизни Мэри Смит и её подруг, живущих в захолустном английском городке. В Крэнфорде нет ничего примечательного, кроме того, что в нем совершенно… не приживаются мужчины. Чопорные и целомудренные крэнфордские дамы живут по неписаным законам и удивляют своими чудачествами. К тому же они непреклонны в своем убеждении, что быть мужчиной - это вульгарно. Впрочем, в конце концов в Крэнфорде все же появляется человек, которому удается изменить их взгляды. Книга очаровывает неподражаемым юмором, филигранно передает тончайшие нюансы взаимоотношений и красоту человеческой души.