Книга Джека Лондона "Зов предков"

Джек Лондон - американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов.

Действие повести происходит в Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Главный герой — пёс Бэк (помесь шотландской овчарки и сенбернара), привезённый с пастушьего ранчо в Калифорнии, попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки. Повесть рассказывает о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить, несмотря на суровое обращение хозяев, жестокость псов и суровость природы. В конце концов, он покидает людей, дичает и становится вожаком стаи волков.