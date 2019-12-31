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Книга Джека Лондона "Зов предков"

Книга Джека Лондона "Зов предков"
08:08 Сегодня Телеграф

Джек Лондон - американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов.

Действие повести происходит в Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Главный герой — пёс Бэк (помесь шотландской овчарки и сенбернара), привезённый с пастушьего ранчо в Калифорнии, попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки. Повесть рассказывает о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить, несмотря на суровое обращение хозяев, жестокость псов и суровость природы. В конце концов, он покидает людей, дичает и становится вожаком стаи волков.

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Литература, Классика, Джек Лондон, Бестселлеры, Зов предков.
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