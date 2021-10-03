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"Всем журналистам такой трансфер будет?": Осадчую после интервью в Трускавце на вокзал доставили с мигалками (видео)

Автор
Анна Дворовенко
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Екатерина Осадчая Новость обновлена 03 октября 2021, 11:03
Екатерина Осадчая

Другие журналисты, которые присутствовали на съезде, также не против такого трансфера

На двухдневном съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область) побывала известная украинская журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая. Ее пребывание там не обошлось без приключений, в частности, по завершению интервью с нардепами и президентом Украины Владимиром Зеленским для программы "Светская жизнь", журналистку на вокзал доставил полицейский микроавтобус с мигалками. Других журналистов такая избирательность возмутила.

О пребывании Осадчей в отеле Rixos Prykarpattya на съезде "слуг" свидетельствуют фото и видео на ее странице в Instagram.

В частности, телеведущая опубликовала фрагменты, где она на камеру общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и его первым заместителем, на которого недавно совершили нападение, Сергеем Шефиром.

Сразу после интервью Екатерина Осадчая опубликовала видео с полицейским микроавтобусом, в который села она и члены съемочной группы. Видео сопровождалось подписью: "Взяли интервью? А теперь поехали".

После этого телеведущая сфотографировалась с правоохранителями, которые ее сопровождали, и написала, что если бы не они, то пришлось бы ей "махать поезда в след". Очевидно, что Осадчая опаздывала на поезд в Киев, потому воспользовалась помощью правоохранителей.

Журналистское сообщество такому трансферу для Осадчей удивилась. В частности, журналистка "Укринформа" Ангелина Страшкулич задалась вопросом : "Всем журналистам будет обеспечен такой трансфер?" и отметила страницу Полиции Львовской области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, вечер «слуг народа» в Трускавце прошел на пышном банкете с виски и смарт-ужином с журналистами.

  • Екатерина Осадчая — украинская журналистка, ведущая программ "Светская жизнь", "Голос страны" и "Голос дети" на телеканале "1 + 1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Стоит отметить, что Осадчая вошла в число лиц, поддержавших Владимира Зеленского в его намерениях идти в президенты Украины.
Теги:
#Интервью #Трускавец #Катерина Осадчая #Слуга народа #Полиция Львовской области
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