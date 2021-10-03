"Усім журналістам такий трансфер буде?": Осадчу після інтерв'ю у Трускавці на вокзал доставили з мигалками (відео)

Інші журналісти, які були присутні на з'їзді, також не проти такого трансферу

На дводенному зʼїзді фракції "Слуга народу" у Трускавці (Львівська область) побувала відома українська журналістка та телеведуча Катерина Осадча. Її перебування там не обійшлося без пригод, зокрема, по завершенню інтервʼю з нардепами та президентом України Володимиром Зеленським для програми "Світське життя", журналістку на вокзал доставив поліцейський мікроавтобус з мигалками. Інших журналістів така вибірковість обурила.

Про перебування Осадчої у готелі Rixos Prykarpattya на зʼїзді "слуг" свідчать фото та відео на її сторінці у Instagram.

Зокрема, телеведуча опублікувала фрагменти, де вона на камеру спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та його першим заступником, на якого недавно скоїли напад, Сергієм Шефіром.

Одразу після інтервʼю Катерина Осадча опублікувала відео з поліцейським мікроавтобусом, у який сіла вона та члени знімальної групи. Відео супроводжувалося підписом: "Взяли інтервʼю? А тепер поїхали".

Після цього телеведуча сфотографувалася з правоохоронцями, які її супроводжували, та написала, що якби не вони, то довелося б їй "махати потягу в слід". Очевидно, що Осадча запізнювалася на потяг до Києва, тому скористалася допомогою правоохоронців.

Журналістська спільнота такому трансферу для Осадчої здивувалася. Зокрема, журналістка "Укрінформу" Ангеліна Страшкулич задалася питанням: "Усім журналістам буде забезпечено такий трансфер?" і позначила сторінку Поліції Львівської області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, вечір "слуг народу" в Трускавці пройшов на пишному бенкеті з віскі і смарт-вечерею із журналістами.