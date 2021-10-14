На пределе возможностей: во Львове показали будни медиков в COVID-отделении (видео)

В больницах подчеркивают: невакцинированных украинцев госпитализируют чаще

Большинство медицинских учреждений Львова едва справляются с наплывом новых коронавирусных больных.

Видеоотчетом о стандартном рабочем дне поделилась в Facebook 13 октября пресс-служба Клинической больницы скорой медпомощи Львова.

Большинство врачей общаются со съемочной группой, не отрываясь от выполнения своих непосредственных обязанностей — ставят капельницы, подключают или регулируют аппараты искусственной вентиляции легких, делают уколы или проверяют общее состояние пациентов.

Медики признаются честно: сейчас работать стало куда сложнее. Главное причиной называют то, что из-за мутаций COVID-19 ужесточилась сама форма заболевания. Это влечет за собой куда более тяжелые последствия, весьма сложное протекание и более высокие показатели смертельного исхода.

"У нас на сегодня 300 пациентов, — признается врач-терапевт ковидного отделения Зоряна Романишин. — Принимаем новых ежедневно".

Медик призвала всех украинцев быть максимально осторожными, держать дистанцию и обязательно вакцинироваться.

Несмотря на то, что врачам приходится работать круглосуточно, они все равно не справляются. Признаются: сейчас на пределе возможностей находятся все — и обычные люди в нестандартной ситуации из-за заболеваемости, и они сами — через большую нагрузку на медсистему.

Также врачи подчеркивают, что сейчас сложностей добавляет отказ многих людей от вакцинации. При этом иммунизация если не вовсе помогает избежать болезни, то, по крайней мере, обеспечивает её легкое протекание.

"Из 50 человек в реанимации у нас нет ни единого вакцинированного", — подчеркивают медики.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове уже с понедельника, 18 октября, будет ужесточен карантин. Как минимум, собираются отменить все массовые мероприятия.

Также мы рассказывали о том, какой общий прогноз насчет ковидной пандемии на октябрь дают ученые.