Львов не резиновый: как угроза вторжения повлияла на рынок недвижимости в "столице" Западной Украины

Львовские риелторы рассказали о ситуации на рынке недвижимости города и причем тут армия РФ

В связи с анонсируемым 16 февраля возможным нападением РФ на Украину США, Канада и Австралия перенесли свои посольства во Львов, и рекомендовали своим гражданам покинуть территории Украины. Многие украинцы, переживая из-за вторжения также решили обезопасить себя и на время (а некоторые и навсегда) перебраться на запад страны.

Как все это отразилось на стоимости жилья во Львове, разбирался "Телеграф".

Цена пока не выросла

Как сообщили в Ассоциации риелторов Украины, как и по всей стране во Львове в прошлом году цены на квартиры росли, что было особенно заметно летом. Так, если в августе средняя цена 1 "квадрата" в городе составляла 1074 доллара, в августе она выросла до 1080, а к октябрю – до 1107 долларов.

Зимой, как и в целом по Украине, цены на жилье в "западной" столице страны "заморозились", и, судя по данным портала недвижимости dom.ria.com снова начали расти. По состоянию на 13 февраля средняя цена 1 "квадрата" в городе составляет 35 528 гривен или 1123 доллара.

По данным сайта, дороже всего жилье во Львове стоит в Галицком районе города – от 45 253 гривен за "квадрат" при покупке 1-комнатной квартиры, 42 329 гривен при покупке 2-комнатной квартиры и 38 594 гривны при покупке 3-комнатного жилища. Высокая цена объясняется местоположением – в самом центре города.

Переехать или пересидеть – во Львове вырос спрос на жилье

Как сообщили "Телеграфу" во львовском агентстве недвижимости "Рентком", примерно с конца декабря им все чаще стали звонить люди, интересовавшиеся недвижимостью во Львове, а примерно 3 недели назад начался резкий рост клиентов.

"В основном это киевляне, харьковчане и жители других потенциально опасных регионов. Одних интересует покупка жилья и переезд на постоянное проживание, других, и таких большинство, просто аренда жилья на 2-3 месяца. Многие мужчины снимают жилье, оставляют жен и детей, а сами возвращаются туда где живут постоянно", — рассказала "Телеграфу" руководитель агентства недвижимости "Рентком" Лариса Кучеренко.

Также в "Рентком" подчеркнули, что пока особого роста цен на покупку и аренду жилья во Львове нет, но если ажиотаж будет продолжаться еще пару недель, цены в городе уже начнут расти вверх.

В компании по недвижимости "Happy Home" заявили, что к ним также все чаще стали обращаться клиенты по поводу краткосрочной аренды жилья в городе на срок от 2 недель до 3 месяцев. Более того, обращаются даже заводы, желающие на 1-2 месяца вывезти технику и оборудование.

"Рост спроса мы наблюдаем примерно с конца января, а вообще все больше жителей восточных регионов начали переезжать в город вот уже более года. Пока в основном спрос вырос главным образом на аренду сроком до 3 месяцев, как признаются сами клиенты – "пересидеть". Пока на ценах это особо не отразилось, но если спрос со стороны клиентов вырастет, цены конечно поднимутся", — подчеркнул "Телеграфу" менеджер по работе с клиентами "Happy Home" Денис Щербан.

Тем временем многие украинцы готовятся к тому, чтобы дать отпор возможному российскому вторжению, запасаясь оружием и патронами, разрешенными к открытой продаже.