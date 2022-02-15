Львів не гумовий: як загроза вторгнення вплинула на ринок нерухомості у "столиці" Західної України

Львівські ріелтори розповіли про ситуацію на ринку нерухомості міста і до чого тут армія РФ

У зв’язку з анонсованим 16 лютого можливим нападом РФ на Україну США, Канада та Австралія перенесли свої посольства до Львова і рекомендували своїм громадянам залишити території України. Багато українців, переживаючи через вторгнення, також вирішили убезпечити себе і на якийсь час (а деякі й назавжди) перебратися на захід країни.

Як все це позначилося на вартості житла у Львові, розбирався " Телеграф".

Ціна поки що не зросла

Як повідомили в Асоціації ріелторів України, як і по всій країні у Львові минулого року ціни на квартири зростали, що особливо помітно було влітку. Так, якщо у серпні середня ціна 1 "квадрата" у місті становила 1074 долари, у серпні вона зросла до 1080, а до жовтня – до 1107 доларів.

Взимку, як і загалом по Україні, ціни на житло у "західній" столиці країни "заморозилися", і, судячи з даних порталу нерухомості dom.ria.com, знову почали зростати. Станом на 13 лютого середня ціна 1 "квадрату" у місті становить 35 528 гривень або 1123 долари.

За даними сайту, найдорожче житло у Львові коштує у Галицькому районі міста – від 45 253 гривень за "квадрат" при купівлі 1-кімнатної квартири, 42 329 гривень при купівлі 2-кімнатної квартири та 38 594 гривні при купівлі 3-кімнатного житла. Висока ціна пояснюється місцем розташування – у самому центрі міста.

Переїхати чи пересидіти – у Львові зріс попит на житло

Як повідомили "Телеграфу" у львівському агентстві нерухомості " Рентком ", приблизно з кінця грудня їм все частіше стали дзвонити люди, які цікавилися нерухомістю у Львові, а приблизно 3 тижні тому почалося різке зростання кількості клієнтів.

"Здебільшого це кияни, харків’яни та жителі інших потенційно небезпечних регіонів. Одних цікавить покупка житла та переїзд на постійне проживання, інших, і таких більшість, просто оренда житла на 2-3 місяці. Багато чоловіків винаймають житло, залишають дружин та дітей, а самі повертаються туди, де живуть постійно", — розповіла "Телеграфу" керівник агентства нерухомості "Рентком" Лариса Кучеренко.

Також у "Рентком" наголосили, що поки особливого зростання цін на купівлю та оренду житла у Львові немає, але якщо ажіотаж триватиме ще кілька тижнів, ціни у місті вже почнуть зростати вгору.

У компанії з нерухомості " Happy Home " заявили, що до них також все частіше стали звертатися клієнти з приводу короткострокової оренди житла в місті на термін від 2 тижнів до 3 місяців. Більше того, звертаються навіть заводи, які бажають на 1-2 місяці вивезти техніку та обладнання.

"Зростання попиту ми спостерігаємо приблизно з кінця січня, а взагалі все більше жителів східних регіонів почали переїжджати в місто ось уже більше року. Поки що в основному попит виріс головним чином на оренду терміном до 3 місяців, як зізнаються самі клієнти — "пересидіти". Поки що. на цінах це особливо не позначилося, але якщо попит з боку клієнтів зросте, ціни, звичайно, піднімуться", — підкреслив "Телеграфу" менеджер по роботі з клієнтами "Happy Home" Денис Щербан.

Тим часом багато українців готуються до того, щоб дати відсіч можливому російському вторгненню, запасаючись зброєю та патронами, дозволеними до відкритого продажу.