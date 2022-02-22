Туалет на улице и печное отопление: во Львове продают квартиру за более чем полмиллиона гривен (фото)

Состояние жилья можно оценить по фото

Недвижимость во Львове становится более востребованной в связи с эскалацией на востоке Украины. Тем времен на сайте OLX появилось объявление с необычной квартирой-кавалеркой за 18 тысяч долларов, которая скрывает в себе несколько сюрпризов. Гривневый эквивалент стоимости — более 520 тысяч.

Как сказано на сайте, жилье находится на первом этаже четырёхэтажного здания и общая площадь 22 квадратных метра. При этом жилой только чуть больше чем 13. Находится квартира в ближнем центре на улице Лысенко. Особенностью жилья является то, что туалет и ванная находятся на улице, а озаботиться о тепле предполагается с помощью печки.

В квартире печное отопление

Единственная комната

К особенностям квартиры в описании также указано, что вход в неё со двора, а рядом находится парк. Как видно на фото — квартира нуждается в ремонте, особенно часть санузла. На полу в кирпичном здании в ванной и туалете нет покрытия, зато стены декорированы картинами.

Туалет в отдельном здании

Ванная комната с изюминками

План жилья

Квартиры-кавалерки это аналог "гостинок". В ней на минимальной площади совмещено то, что нужно для жизни.

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Ранее "Телеграф" писал про схожую недвижимость в столице Украины. В квартире-малометражке унитаз расположен возле входа, а просят за нее немногим больше львовской "коллеги".