Новый закон может вызвать подорожание жилья и лишит украинцев альтернативы

Рынку недвижимости угрожает монополия одного игрока, что может привести к подорожанию жилья

Угроза вторжения со стороны РФ, подкрепленная вводом на территорию неподконтрольной части Донбасса Вооруженных сил России, может серьезно повлиять на жизнь украинцев. Одним из аспектов этого являются цены на недвижимость.

Однако и без этого украинские риелторы предрекают отечественной недвижимости рост цен, в случае принятия законопроекта о риелторской деятельности.

По мнению президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, основной целью документа является создание некоей "Федерации" куда войдут все риелторы, к тому же их услуги для продавцов будут обязательны. Если сейчас риелторы принимают участие примерно в 40-45% сделок на рынке, с принятием закона, после его принятия продать жилье в обход риелторов будет запрещено.

По словам главы АСНУ, это будет означать фактически монополию на рынке недвижимости и "поможет внедрить на рынок коррупционные схемы".

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"Ведь все специалисты по недвижимости будут обязаны тратить заработанные средства на содержание аппарата организации, получение Сертификата и других видов квалификационных свидетельств, создание новых информационных баз и реестров. По предварительному подсчету АСНУ, ежегодная прибыль "глав" или "наблюдателей" за рынком, полученная за счет риелторов, может составить по меньшей мере 100 млн грн.", — считает Пита.

Что до стоимости жилья, то из-за дополнительных расходов на обязательные услуги риелторов, его цена может вырасти на 2-3%.

В АСНУ подчеркнули, что Национальное Агентство по противодействию коррупции дало негативный отзыв на документ, увидев в нем целый ряд коррупционных рисков.

Сам законопроект, поданный в Верховную Раду еще в июне 2020 года, планируется рассмотреть в эту пятницу, 25 февраля.

Между тем как прогнозируют специалисты, отечественная недвижимость будет дорожать и далее, без всяких изменений в законодательство.