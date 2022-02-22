Новий закон може спричинити подорожчання житла та позбавить українців альтернативи

Ринку нерухомості загрожує монополія одного гравця, що може призвести до подорожчання житла

Загроза вторгнення з боку РФ, яка підкріплена введенням на територію непідконтрольної частини Донбасу Збройних сил Росії, може серйозно вплинути на життя українців. Одним із аспектів цього є ціни на нерухомість.

Однак і без цього українські ріелтори пророкують вітчизняній нерухомості зростання цін у разі ухвалення законопроекту про ріелторську діяльність.

На думку президента Асоціації ріелторів України Юрія Пити, основною метою документа є створення якоїсь "Федерації", куди увійдуть усі ріелтори, до того ж їхні послуги для продавців будуть обов’язковими. Якщо зараз ріелтори беруть участь приблизно в 40-45% угод на ринку, з ухваленням закону продати житло в обхід ріелторів буде заборонено.

За словами голови АСНУ, це означатиме фактично монополію на ринку нерухомості та "допоможе впровадити на ринок корупційні схеми".

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"Адже всі фахівці з нерухомості будуть зобов’язані витрачати зароблені кошти на утримання апарату організації, отримання Сертифікату та інших видів кваліфікаційних свідоцтв, створення нових інформаційних баз та реєстрів. За попереднім підрахунком АСНУ, щорічний прибуток "голов" або "спостерігачів" за ринком, отриманий за рахунок ріелторів, може становити щонайменше 100 млн грн.", — вважає Піта.

Щодо вартості житла, то через додаткові витрати на обов’язкові послуги ріелторів, його ціна може зрости на 2-3%.

В АСНУ наголосили, що Національне Агентство з протидії корупції дало негативний відгук на документ, побачивши в ньому цілу низку корупційних ризиків.

Сам законопроект, поданий до Верховної Ради ще в червні 2020 року, планується розглянути цієї п’ятниці, 25 лютого.

Тим часом як прогнозують фахівці, вітчизняна нерухомість дорожчатиме і надалі, без жодних змін до законодавства.