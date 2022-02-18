Зростання цін на квартири: стало відомо, як подорожчає житло в Україні

Українській нерухомості пророкують зростання цін, якщо Росія не нападе

Небезпека вторгнення РФ в Україну може серйозно вплинути на вартість нерухомості в Україні, спричинивши обвал цін. Однак якщо цього не станеться, то подорожчання неминуче.

Як повідомив "Телеграфу" засновник групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький на первинному ринку, ціни на житло зростуть приблизно на 10-15%.

"Звичайно, рівень цін залежатиме від таких важливих факторів, як собівартість самого будівництва, а також загальноекономічної ситуації в країні, що вплине на рівень платоспроможного попиту і відповідно позначиться на прибутку від реалізації того чи іншого ЖК", — підкреслив фахівець.

Михайло Підвисоцький

Найсильніше, за словами експерта, подорожчають об’єкти, які відповідають таким вимогам як:

будівництво з якісних матеріалів та використання якісного внутрішнього технічного оздоблення разом з облаштуванням закритої прибудинкової території, вільної від автотранспорту;

облаштування презентабельного лобі у будинках, створення об’єктів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах житлового комплексу (кафе, магазини, спортцентри, дитячі заклади тощо);

облаштування території для дозвілля та відпочинку залежно від потреб мешканців (дитячі майданчики, лаунж-зони, спортивні майданчики тощо);

бажано також наявність поблизу РК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

Загалом ціни на нерухомість в Україні вражають навіть на вторинному ринку. Так, у селі на Дніпропетровщині за 1-кімнатну квартиру без опалення просять 255 тисяч гривень, однокімнатна квартира в Києві ж, без ремонту, але з опаленням, коштуватиме вчетверо дорожче – 38 000 доларів.