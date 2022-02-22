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Туалет на вулиці та пічне опалення: у Львові продають квартиру за понад півмільйона гривень (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Міні-кухня Новина оновлена 22 лютого 2022, 16:24
Міні-кухня

Стан житла можна оцінити за фото

Нерухомість у Львові стає більш затребуваною через ескалацію на сході України. Тим часом на сайті OLX з’явилося оголошення з незвичайною квартирою-кавалеркою за 18 тисяч доларів, що приховує кілька сюрпризів. Гривневий еквівалент вартості – понад 520 тисяч.

Як сказано на сайті, житло знаходиться на першому поверсі чотириповерхової будівлі та має загальну площу 22 квадратні метри. При цьому житлової лише трохи більше ніж 13. Знаходиться квартира в ближньому центрі на вулиці Лисенка. Особливістю житла є те, що туалет та ванна знаходяться на вулиці, а потурбуватися про тепло доведеться за допомогою пічки.

У квартирі пічне опалення
У квартирі пічне опалення
Єдина кімната
Єдина кімната

До особливостей квартири в описі також зазначено, що вхід до неї з двору, а поряд парк. Як видно на фото — квартира потребує ремонту, особливо частина санвузла. На підлозі у цегляній будівлі у ванній та туалеті немає покриття, зате стіни декоровані картинами.

Туалет в окремій будівлі
Туалет в окремій будівлі
Ванна кімната з родзинками
Ванна кімната з родзинками
План житла
План житла

Квартири-кавалерки — це аналог "гостинок". У ній на мінімальній площі поєднано те, що потрібне для життя.

Раніше "Телеграф" писав про подібну нерухомість у столиці України. У квартирі-малометражці унітаз розташований біля входу, а просять за неї трохи більше за львівську "колегу".

Теги:
#Україна #Нерухомість #Львів #Квартира
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