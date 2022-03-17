Скандальная блогерша из Киева поплатилась за пиво, украденное во львовском магазине (фото)

Скандальных блогеров задержала полиция.

Львовских блогеров, которые прибыли беженцами из Киева и украли алкоголь из магазина, задержала полиция.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщила полиция Львовской области.

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"Правоохранители обнаружили видео, на котором два человека – парень и девушка, совершили кражу товара из магазина на улице Ивана Франко", — сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что узнали о краже из социальных сетей. Нарушителями оказались 20-летний киевлянин и 19-летняя девушка из Днепра.

Парень и девушка были задержаны и доставлены в один из территориальных отделов полиции во Львове – решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Пара украла пиво в магазине Львова

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Отметим, что видео кражи пива из магазина разошлось по Телеграм-каналах и в девушке узнали скандальную блогершу Марию Семенову, более известную под никнеймом ttiisshhiinnaa. Так, в прошлом год она вместе с друзьями разгромила номер в одной из киевских гостиниц.

После этого она записывала слезное видео, в котором обещала покончить с собой после того, как ее аккаунт в соцсети Инстаграм был удален.