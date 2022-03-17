Скандальна блогерка з Києва поплатилася за пиво, викрадене у львівській крамниці (фото)

Скандальних блогерів затримала поліція.

Львівських блогерів, які прибули біженцями з Києва та вкрали алкоголь із магазину, затримала поліція.

Про це у четвер, 17 березня, повідомила поліція Львівщини.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Правоохоронці виявили відео, на якому двоє людей – хлопець і дівчина, скоїли крадіжку товару з магазину на вулиці Івана Франка", — сказано в повідомленні.

У поліції повідомили, що дізналися про крадіжку із соціальних мереж. Порушниками виявились 20-річний киянин та 19-річна дівчина з Дніпра.

Хлопця та дівчину було затримано та доставлено до одного з територіальних відділів поліції у Львові – вирішується питання правової кваліфікації події.

Пара вкрала пиво у магазині Львова

Читайте також: Категорія Київ З 1-го березня у Києві суворо заборонено продавати алкоголь Пересуватися містом пішки в комендантську годину суворо заборонено

Зазначимо, що відео крадіжки пива з магазину розійшлося по Телеграм-каналах і в дівчині впізнали скандальну блогерку Марію Семенову, більш відому під нікнеймом ttiisshhiinnaa. Так, минулого року вона разом із друзями розгромила номер в одному з київських готелів.

Після цього вона записувала слізне відео, в якому обіцяла накласти на себе руки після того, як її акаунт в соцмережі Інстаграм був видалений.