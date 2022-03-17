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Скандальна блогерка з Києва поплатилася за пиво, викрадене у львівській крамниці (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Пара вкрала пиво у магазині Львова Новина оновлена 17 березня 2022, 14:03
Пара вкрала пиво у магазині Львова

Скандальних блогерів затримала поліція.

Львівських блогерів, які прибули біженцями з Києва та вкрали алкоголь із магазину, затримала поліція.

Про це у четвер, 17 березня, повідомила поліція Львівщини.

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"Правоохоронці виявили відео, на якому двоє людей – хлопець і дівчина, скоїли крадіжку товару з магазину на вулиці Івана Франка", — сказано в повідомленні.

У поліції повідомили, що дізналися про крадіжку із соціальних мереж. Порушниками виявились 20-річний киянин та 19-річна дівчина з Дніпра.

Хлопця та дівчину було затримано та доставлено до одного з територіальних відділів поліції у Львові – вирішується питання правової кваліфікації події.

Пара вкрала пиво у магазині Львова
Пара вкрала пиво у магазині Львова

Зазначимо, що відео крадіжки пива з магазину розійшлося по Телеграм-каналах і в дівчині впізнали скандальну блогерку Марію Семенову, більш відому під нікнеймом ttiisshhiinnaa. Так, минулого року вона разом із друзями розгромила номер в одному з київських готелів.

Після цього вона записувала слізне відео, в якому обіцяла накласти на себе руки після того, як її акаунт в соцмережі Інстаграм був видалений.

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#Львів #Поліція
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