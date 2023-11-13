Во Львове суд наказал священника-рецидивиста за пьяные "покатушки": детали

Тестер показал в крови святого отца более 1,26 промилле, что превышает разрешенную норму в шесть раз

Во Львове Железнодорожный районный суд признал виновным в нетрезвом вождении священника Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Юрия Сенчука, которого полиция в начале октября остановила за рулем авто с 1,26 промилле алкоголя в крови. Святому отцу присудили 17 тысяч гривен штрафа и лишили водительских прав на год, а УГКЦ временно отстранила его от служения.

Об этом пишет издание ZAXID.NET. Кроме нетрезвого вождения, отдельно суд рассмотрел дело о взятке, которую Сенчук предлагал патрульным.

Патрульные остановили Сенчука за рулем кроссовера Jeep Compass, когда он ехал по одной из львовских улиц. Очевидцы сообщили копам, что водитель авто явно нетрезв. Во время проверки тестер показал 1,26 промилле алкоголя – это превышение нормы в шесть раз. Полицейские начали составлять админпротокол, а в это время Сенчук предлагал им взятку, причем сумма постоянно росла. В конце концов, он предложил патрульному 15 тысяч гривен и посоветовал отдать эти деньги "на службу Божью".

На заседание суда священник не пришел. После рассмотрения дела за нетрезвое вождение ему присудили 17 тыс. штрафа и лишение водительских прав, за попытку дать взятку – еще 17 тыс. штрафа.

При этом святой отец уже не впервые попадает в переплет из-за небрежного вождения. В начале 2023 года его уже судили за совершение ДТП и бегство с места аварии.

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