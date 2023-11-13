У Львові суд покарав священика-рецидивіста за п'яні "покатушки": деталі

Тестер показав у крові святого отця понад 1,26 проміле, що перевищує дозволену норму у шість разів

У Львові Залізничний районний суд визнав винним у нетверезому водінні священика Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Юрія Сенчука, якого поліція на початку жовтня зупинила за кермом авто із 1,26 проміле алкоголю у крові. Святому отцю присудили 17 тисяч гривень штрафу та позбавили водійських прав на рік, а УГКЦ тимчасово відсторонила його від служіння.

Про це пише видання ZAXID.NET. Окрім нетверезого водіння, окремо суд розглянув справу щодо хабаря, який Сенчук пропонував патрульним.

Патрульні зупинили Сенчука за кермом кросовера Jeep Compass, коли він прямував однією з львівських вулиць. Очевидці повідомили копам, що водій авто явно нетверезий. Під час перевірки тестер показав 1,26 проміле алкоголю – це перевищення норми у шість разів. Поліцейські почали складати адмінпротокол, а під час цього Сенчук пропонував їм хабаря, причому сума постійно росла. Врешті-решт він запропонував патрульному 15 тисяч гривень та порадив віддати ці гроші "на службу Божу".

На засідання суду священник не прийшов. Після розгляду справи за нетверезе водіння йому присудили 17 тис. штрафу та позбавлення водійських прав, за спробу дати хабаря – ще 17 тис. штрафу.

При цьому святий отець вже не вперше потрапляє до халепи через недбале водіння. На початку 2023 року його вже судили за скоєння ДТП та втечу з міста аварії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, в Мережу потрапили ексклюзивні фото та відео з місця масштабної ДТП із бійкою у Києві. Відомо, що іноземець, який вчинив масштабну ДТП у Києві на Відрадному проспекті 11 листопада та спровокував бійку, пройшов огляд за допомогою драгера. Результат показав, що у крові чоловіка було 1,84 проміле. Ймовірного винуватця ДТП затримали співробітники поліції. Усі обставини події з’ясовуються.