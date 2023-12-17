Во Львове произошел скандал с "принудительной мобилизацией" мужчины: что случилось на самом деле (видео)

Задержанного доставили в управлении полиции и вызвали бригаду скорой помощи

В сети вызвало резонанс видео, на котором военные совместно с патрульными буквально за ноги и руки вынесли из супермаркета мужчину. Многие подумали, что таким образом "людей набирают в армию", что вызвало негодование у пользователей и окружающих. Правоохранители уже объяснили ситуацию.

По данным автора ролика, инцидент произошел в магазине АТБ по улице Шпитальная. В видео слышно, что сам задержанный кричит, что он является военнослужащим. В пресс-службе патрульной полиции Львовской области прокомментировали случившееся.

"Сегодня в фейсбуке было размещено видео, где патрульные совместно с военными задерживают мужчину, с обвинениями, что таким образом набирают людей в армию. Рассказываем детали этого события.

Во Львове на улице Шпитальной патрульные увидели конфликтную ситуацию. К ним обратился мужчина в военной форме и сообщил, что другой человек, проживающий в гостинице на улице Котлярской, находясь в нетрезвом состоянии, обижал администратора гостиницы, повредил стены номера, нецензурно выражался, поэтому они его вывели из гостиницы и пытаются унять", — говорится в сообщении.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

В присутствии полицейских и военных мужчина продолжил вести себя неадекватно, оскорбляя при этом присутствующим. В пресс-службе отметили, что он также мог нанести вред себе и других людям, находящимся рядом. Потому было принято решение применить физическую силу для задержания нарушителя.

Задержанного доставили в управлении полиции и вызвали бригаду скорой помощи. Вскоре была установлена его личность. Правонарушитель оказался солдатом одной из воинских частей.

"Военнослужащие, помогавшие экипажу полиции, никакого отношения к ТЦК не имеют. Учитывая это, просим не распространять непроверенную информацию и не извращать истинные обстоятельства этого события", — подытожили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, что с недавнего времени повестки стали выдавать даже в спортзалах. Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил "Телеграфу", законно ли это.