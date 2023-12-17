У Львові стався скандал із "примусовою мобілізацією" чоловіка: що трапилося насправді (відео)

Затриманого доставили в управлінні поліції та викликали бригаду швидкої допомоги

У мережі викликало резонанс відео, на якому військові спільно з патрульними буквально за ноги та руки винесли із супермаркету чоловіка. Багато хто подумав, що таким чином "людей набирають в армію", що викликало обурення у користувачів та оточуючих. Правоохоронці вже пояснили ситуацію.

За даними автора ролика, інцидент стався у магазині АТБ на вулиці Шпітальна. На відео чути, що сам затриманий кричить, що він є військовослужбовцем. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області прокоментували те, що сталося.

"Сьогодні у фейсбуці було розміщено відео, де патрульні разом із військовими затримують чоловіка, зі звинуваченнями, що таким чином набирають людей до армії. Розповідаємо деталі цієї події.

У Львові на вулиці Шпитальній патрульні побачили конфліктну ситуацію. До них звернувся чоловік у військовій формі й повідомив, що інша людина, яка проживає в готелі на вулиці Котлярській, перебуваючи в нетверезому стані, ображала адміністратора готелю, пошкодила стіни номера, нецензурно висловлювалася, тому вони її вивели з готелю і намагаються вгамувати", — йдеться в повідомленні. у повідомленні.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

У присутності поліцейських та військових чоловік продовжив поводитися неадекватно, ображаючи при цьому присутнім. У пресслужбі зазначили, що він також міг завдати шкоди собі та іншим людям, які знаходяться поруч. Тому було ухвалено рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника.

Затриманого доправили в управлінні поліції та викликали бригаду швидкої допомоги. Незабаром було встановлено його особистість. Правопорушник виявився солдатом однієї із військових частин.

"Військовослужбовці, які допомагали екіпажу поліції, жодного відношення до ТЦК не мають. З огляду на це просимо не поширювати неперевірену інформацію і не перекручувати справжні обставини цієї події", — підсумували у пресслужбі патрульної поліції.

Нагадаємо, що з недавнього часу повістки почали видавати навіть у спортзалах. Спікер Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив "Телеграфу", чи це законно.