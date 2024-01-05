Бывший военный с гранатой и пистолетом пришел в горсовет на Львовщине: чем закончилась история

Хулиган может обжаловать решение суда, если не согласен с ним

Во Львовской области военный зашел в горсовет и стал запугивать чиновников гранатой и пистолетом. Причины своего поступка мужчина объяснить не смог.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на постановление Старосамборского районного суда. Мужчина признал свою вину и готов оплатить штраф.

Известно, что некий Степан Т., который работает оператором котельной в сельской школе неподалеку, наведался в горсовет Старого Самбора 27 декабря прошлого года. Будучи в нетрезвом состоянии, в одном из кабинетов он достал гранату и пистолет, и стал запугивать двух находившихся там людей. Ранее мужчина участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

В постановлении суда не указаны причины такого поступка мужчины. После проверки правоохранители выяснили, что пистолет был пневматическим, а граната — учебной. На мужчину составили протокол из-за совершения мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В суде Степан признал вину, а суд назначил ему штраф в размере 51 гривны. Кроме того, хулиган должен оплатить судовой сбор в размере 605 гривен. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом подросток взорвал гранату в подъезде многоэтажки. Есть пострадавшие, а на стенах дома остались следы от осколков гранаты.