Колишній військовий із гранатою та пістолетом прийшов у міськраду на Львівщині: чим закінчилася історія

Хуліган може оскаржити рішення суду, якщо не погоджується з ним

На Львівщині військовий зайшов до міськради і почав залякувати чиновників гранатою та пістолетом. Причини вчинку чоловік пояснити не зміг.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову Старосамбірського районного суду. Чоловік визнав свою провину та готовий сплатити штраф.

Відомо, що певний Степан Т., який працює оператором котельні у сільській школі неподалік, навідався до міськради Старого Самбору 27 грудня минулого року. Бувши в нетверезому стані, в одному з кабінетів він дістав гранату і пістолет, і став залякувати двох людей, які там були. Раніше чоловік брав участь у бойових діях на сході України.

У постанові суду не вказано причин такого вчинку чоловіка. Після перевірки правоохоронці з’ясували, що пістолет був пневматичним, а граната – навчальною. На чоловіка склали протокол через скоєння дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У суді Степан визнав провину, а суд призначив йому штраф у розмірі 51 гривні. Крім того, хуліган має сплатити судновий збір у розмірі 605 гривень. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки. Є постраждалі, а на стінах будинку залишилися сліди від уламків гранати.