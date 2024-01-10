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Искал весь город: во Львове нашли 6-летнего мальчика, который один в мороз прошел несколько километров

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Ребенка нашла молодая пара
Ребенка нашла молодая пара. Фото Полиция

Мальчика никто не встретил после занятий

Во Львове разыскали 6-летнего мальчика, который вышел из школы и ушел в неизвестном направлении. Ребенка обнаружили в селе Сокольники, в 10-градусный мороз он сам прошел около 7,5 километра.

Полицейские получили сообщение о 6-летнем мальчике, который в 15 часов вышел из одной из школ во Франковском районе, но домой не вернулся. Как рассказали "УП" в пресс-службе полиции Львовщины, поиски ребенка длились менее часа.

"Фактически мы узнали о его исчезновении где-то в 17:50. Уже в 18:28 наши полицейские отрапортовали, что его удалось разыскать. Почему 6-летний ребенок ушел из школы сам, почему его никто не встретил, мы по определенным причинам комментировать не можем, этим занималась ювенальная превенция. Но мальчик действительно герой, потому что он в минус 10 сам прошел где-то 7,5 километра, не испугался, хотя замерз. Очевидно, телефона, чтобы позвонить родным, у него не было", — рассказала спикер патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Она добавила, что в полиции удивлены, что никто из взрослых не отреагировал на одинокого малыша. По дороге мальчик заходил в некоторые учреждения.

"Нам известно, что мальчик по дороге заходил в некоторые учреждения, почему работники не обратились в полицию? Это действительно грустно. Также ребенок нам рассказал, что останавливались авто, люди предлагали его подвезти, но он отказывался, потому что боялся садиться к незнакомым. Молодая пара, которые его увидели и узнали, что это именно тот разыскиваемый ребенок, оставили свою машину и пошли к нему, завели в супермаркет, напоили чаем, купили булочку и тогда вызвали полицейских", – отметила Рыбий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жительницу Дрогобыча (Львовская область) в декабре оштрафовали на 850 грн за то, что она забыла забрать сына из школы и сообщила о его пропаже в полицию. На самом деле ребенка забрали родственники по просьбе классной руководительницы.

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#Львов #Ребенок #Мальчик