В Прикарпатье дьяк украл у ребенка музыкальный инструмент: объяснил интересно
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Прямо посреди улицы похитил музыкальный инструмент
В Ивано-Франковской области судили дьяка храма ПЦУ. Речь идет о Романе Березовском, который украл скрипку у девочки на детской площадке.
Вместо тюремного заключения мужчину ожидает год испытательного срока. Об этом говорится в решении суда
Дьяк находился на территории городского парка рядом с детской площадкой в городе Тлумач, что неподалеку от Ивано-Франковска. Он заметил девочку, которая каталась на карусели и оставила футляр со своей скрипкой на скамейке.
Мужчина украл у ребенка музыкальный инструмент. Его нашли дома в селе недалеко от Тлумача, он отдал скрипку правоохранителям, а во время суда признал свою вину.
Объясняя свой поступок, сказал, что украл инструмент, потому что хотел сделать подарок своей девушке. Мать пострадавшей девочки сообщила, что претензий к дьяку не имеет.
Его признали виновным и назначили пять лет лишения свободы. Впрочем, суд уволил его от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.
Ранее "Телеграф" писал, что на Волыни священник привязал ребенка скотчем и размахивал оружием.