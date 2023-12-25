В Прикарпатье дьяк украл у ребенка музыкальный инструмент: объяснил интересно

Прямо посреди улицы похитил музыкальный инструмент

В Ивано-Франковской области судили дьяка храма ПЦУ. Речь идет о Романе Березовском, который украл скрипку у девочки на детской площадке.

Вместо тюремного заключения мужчину ожидает год испытательного срока. Об этом говорится в решении суда

Дьяк находился на территории городского парка рядом с детской площадкой в городе Тлумач, что неподалеку от Ивано-Франковска. Он заметил девочку, которая каталась на карусели и оставила футляр со своей скрипкой на скамейке.

Мужчина украл у ребенка музыкальный инструмент. Его нашли дома в селе недалеко от Тлумача, он отдал скрипку правоохранителям, а во время суда признал свою вину.

Объясняя свой поступок, сказал, что украл инструмент, потому что хотел сделать подарок своей девушке. Мать пострадавшей девочки сообщила, что претензий к дьяку не имеет.

Его признали виновным и назначили пять лет лишения свободы. Впрочем, суд уволил его от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Ранее "Телеграф" писал, что на Волыни священник привязал ребенка скотчем и размахивал оружием.