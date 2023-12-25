На Прикарпатті дяк вкрав у дитини музичний інструмент: пояснив цікаво

Прямо посеред вулиці викрав музичний інструмент

На Івано-Франківщині судили дяка храму ПЦУ. Мовиться про Романа Березовського, який вкрав скрипку у дівчинки на дитячому майданчику.

Замість тюремного ув’язнення чоловіка очікує рік іспитового терміну. Про це йдеться в рішенні суду

Дяк перебував на території міського парку поруч із дитячим майданчиком у місті Тлумач, що неподалік Івано-Франківська. Він помітив дівчинку, яка каталася на каруселі та залишила футляр зі своєю скрипкою на лавці.

Чоловік вкрав у дитини музичний інструмент. Його знайшли вдома в селі неподалік Тлумача, чоловік віддав скрипку правоохоронцям, а під час суду визнав свою провину.

Пояснюючи свій вчинок, сказав, що вкрав інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині. Матір постраждалої дівчинки повідомила, що претензій до дяка не має.

Його визнали винним та призначили п’ять років позбавлення волі. Втім, суд звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Раніше "Телеграф" писав, що на Волині священник прив'язав дитину скотчем та розмахував зброєю.