Священик на Волині прив'язав дитину скотчем та розмахував зброєю: причина приголомшує

Отримав лише рік іспитового терміну

У Ковелі, що на Волині винесли вирок служителю церкви, який погрожував дитині зброєю через зірвані ягоди. Відомо, що Анатолій Лукащук був священником у католицькому храмі Святої Анни.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду. Подія трапилась ще влітку, втім осудили священника лише в грудні.

Настоятель храму перебував на території церкви, де помітив дівчину, яка рвала черешні з дерева. Пізніше він схопив її за руки і потягнув до гаража. Там обмотав скотчем і прив’язав до металевої труби та почав погрожувати їй фізичною розправою, продемонструвавши гвинтівку. Так він тримав її близько 15 хвилин, після чого зняв скотч і дозволив піти.

Точний вік школярки не вказаний, але відомо, що їй ще не виповнилося 14 років. Священник повністю визнав провину, свій вчинок Анатолій Лукащук пояснив тим, що школярка рвала черешні з території храму, а його це розізлило.

Батькам дитини він відшкодував збитки та розкаявся. Суд призначив йому лише рік іспитового терміну. Також Анатолій Лукащук повинен заплатити 6,9 тис. грн за проведені експертизи. Наразі вирок поки не набрав законної сили.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового. Конфлікт стався біля Спасо-Преображенського собору.