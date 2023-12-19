Спроба заборони УПЦ МП в Україні – в ООН зробили резонансну заяву

В ООН розкритикували ухвалений ВР законопроект

В ООН закликали Україну захищати права всіх національних меншин. Також там висловили стурбованість щодо законопроекту про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Він звернув увагу на дотримання свободи релігії в Україні.

"Я наголосив на своєму занепокоєнні щодо свободи віросповідання в Україні, враховуючи дії влади, що продовжуються, проти української ортодоксальної церкви. Законопроект пропонує заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ. Цей законопроект не відповідає міжнародному законодавству про захист прав людини", — заявив Тюрк.

Він закликав захищати право людей говорити всіма мовами, які використовуються в Україні. За його словами, для цього необхідно забезпечити соціальну інтеграцію всіх спільнот.

"Коли я відвідав Україну минулого року, я зрозумів, як важливо постійно стежити за баченням завтрашнього дня. Щоб зараз підготуватися до такої України, в якій люди хотіли б жити після закінчення цієї війни. Це потребує забезпечення соціальної інтеграції для всіх спільнот та захисту прав меншин, включаючи право використовувати всі мови, якими розмовляють в Україні", — сказав Тюрк.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №9610 до зміни Закону "Про національні меншини України".