"Не готові до бійні": нардепка пояснила, чому в Раді застрягла заборона УПЦ МП

До законопроекту 8371 вже було внесено понад тисячу правок.

Законопроект про заборону російської церкви в Україні був ухвалений у першому читанні ще у жовтні, проте досі ніхто навіть не каже, що його винесуть до зали. Справа в тому, що нардепи бояться "бійні".

Таку думку в інтерв’ю " Телеграфу " висловила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Вона зазначила, що до законопроєкту 8371 вже було внесено понад тисячу правок.

"Ніхто навіть не каже про те, що його винесуть в зал. І нешановні мої колеги попідписували звернення на Венеційську комісію, фактично блокуючи і відтерміновуючи законопроект. Депутати мовчать, вони не готові до цієї бійні", — каже вона.

За словами народної обраниці, лобі РПЦ дуже сильне у Верховній Раді. За приклад вона навела Артема Культенка та мажоритарника з Одеси Дмитрука, які "до останнього моменту голосування в Раді застерігали Давида [Арахамію], спікера та віце-спікера не ставити на голосування в парламенті законопроєкт".

"Це представники радикального "упоротого" крила РПЦ. Все трималось на волосині. А тепер розкол хитають далі. Тільки РПЦ сьогодні вже не може ніяк приховати своє пряме відношення до Москви. Їхній поїзд на Соловки нарешті має поїхати з України", — каже Бобрівська.

Докладніше про це, а також про те, чи розуміють у парламенті всю небезпеку повернення політичної боротьби, як відбувається комунікація нардепів з військовим керівництвом, як зміниться мобілізація, і де "план задуму" на 2024 рік, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Бобровській "Телеграфу" під назвою " Маємо провал з мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей військкомами, "недоторканний" Київ та хабарі за відстрочку ".

Раніше ми писали про те, хто з нардепів блокує заборону УПЦ МП в Україні.