"Не готовы к бойне": нардеп объяснила, почему в Раде застрял запрет УПЦ МП

В законопроект 8371 уже было внесено уже более тысячи правок.

Законопроект о запрете русской церкви в Украине был принят в первом чтении еще в октябре, однако до сих пор никто даже не говорит, что его вынесут в зал. Дело в том, что нардепы бояться "бойни".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. Она отметила, что в законопроект 8371 уже было внесено уже более тысячи правок.

"Никто даже не говорит, что его вынесут в зал. И неуважаемые мои коллеги подписывали обращение на Венецианскую комиссию, фактически блокируя и откладывая законопроект. Депутаты молчат, они не готовы к этой бойне", — говорит она.

По словам народной избранницы, лобби РПЦ очень сильно в Верховной Раде. В пример она привела Артема Культенко и мажоритарщика из Одессы Дмитрука, которые "до крайнего момента голосования в Раде увещевали Давида [Арахамию], спикера и вице-спикера не ставить на голосование в парламенте законопроект".

"Это представители радикального "упорного" крыла РПЦ. Все держалось на волоске. А теперь раскол качают дальше. Только РПЦ сегодня уже не может никак скрыть свое прямое отношение к Москве. Их поезд на Соловки наконец-то должен уехать из Украины", — говорит Бобровская.

Более подробно об этом, а также о том, понимают ли в парламенте всю опасность возвращения политической борьбы, как происходит коммуникация нардепов с военным руководством, как изменится мобилизация, и где "план замысла" на 2024 год, вы можете прочитать в полной версии интервью Бобровской "Телеграфу" под названием "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку".

Ранее мы писали о том, кто из нардепов блокирует запрет УПЦ МП в Украине.