Попытка запрета УПЦ МП в Украине – в ООН сделали резонансное заявление

В ООН раскритиковали принятый ВР законопроект

В ООН призвали Украину защищать права всех национальных меньшинств. Также там выразили обеспокоенность относительно законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он обратил внимание на соблюдение свободы религии в Украине.

"Я отметил свое беспокойство относительно свободы вероисповедания в Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против украинской ортодоксальной церкви. Законопроект предлагает запрет религиозных организаций, связанных с РФ. Этот законопроект не соответствует международному законодательству о защите прав человека", — заявил Тюрк.

Он призвал защищать право людей говорить на всех языках, которые используются в Украине. По его словам, для этого нужно обеспечить социальную интеграцию всех сообществ.

"Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этой войны. Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят в Украине", — сказал Тюрк.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9610 к изменению Закона "О национальных меньшинствах Украины".