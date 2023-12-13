Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: нардеп объяснил, когда это произойдет и есть ли вообще шансы

Власть на законодательном уровне пытается решить ряд вопросов, связанных с церковью

Представители УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры еще до конца марта, но некоторые из них еще до сих пор находятся на территории Нижней лавры. Их пребывание там незаконно.

О том, как эту проблему будет решать власть, рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Подробности он озвучил в интервью "Телеграфу".

"Я не юрист, но, на мой взгляд, находятся они там незаконно. Они должны эти помещения оставить и я надеюсь, что это произойдет. Ясно на что подталкивают государство – на силовое решение этой коллизии с тем, чтобы можно было получить какую-то яркую картинку. Конечно, мы не собираемся давать такого случая и представители государства ведут себя максимально корректно", — пояснил он.

При этом Никита Потураев заверил, что эта ситуация будет обязательно решена, ведь пренебрежение законом и неисполнение судебных решений государство тоже не может себе позволить.

На вопрос журналиста о том, почему ПЦУ полноценно не пускают в Киево-Печерскую лавру, он пояснил, что есть определенные проблемы, связанные с арендой помещений.

"Там есть проблема, которая, кстати решается этим законом о религиозных организациях (законопроектом 8371, — Ред.). В свое время, законодатель, что называется, ее проглядел, принимая изменения в законодательство о Фонде госимущества и договорах аренды. Сейчас аренда Успенского собора (Киево-Печерской лавры, — Ред. ) рассчитывается по формуле коммерческой недвижимости. Поэтому ПЦУ системно и не заходят, ведь они должны заключить коммерческий договор на такие деньги, которые просто не могут выставляться церкви. И никто на это не может повлиять: ни Минкульт, ни Заповедник, никто. И эта проблема серьезна даже не только для ПЦУ, а, в первую очередь, для протестантов, у которых много помещений и в большинстве своем они коммунальные.", — рассказал Потураев.

Для решения этого вопроса, по словам политика, был создан законопроект, содержащий "прозрачное, понятное решение, чтобы религиозные организации могли арендовать коммунальное или государственное имущество по сниженным тарифам".

Напомним, что после того, как заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП и попросил ее представителей покинуть территорию Лавры до 29 марта, глава РПЦ патриарх кирилл (владимир гундяев) пожаловался на Украину в различные институции и международные.

Читайте больше в эксклюзивном материале "Телеграфа" ""До конца войны телемарафон нужен": Никита Потураев о мобилизации, "хороших русских" и выселении РПЦ" .

Ранее "Телеграф" писали о том, каковы шансы выселить УПЦ МП из Почаевской лавры.