Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври: нардеп пояснив, коли це відбудеться та чи є взагалі шанси

Влада на законодавчому рівні намагається вирішити низку питань, пов'язаних із церквою

Представники УПЦ МП мали залишити територію Києво-Печерської лаври ще до кінця березня, але деякі з них щє досі знаходяться на території Нижньої лаври. Їх перебування там є незаконним.

Про те, як цю проблему вирішуватиме влада, розповів голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Подробиці він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я не є юристом, та, на мій погляд, перебувають вони там незаконно. Вони мають ці приміщення залишити і я сподіваюся, що це відбудеться. Ясно на що підштовхують державу – на силове вирішення цієї колізії з тим, щоб можна було отримати якусь яскраву картинку. Звичайно, що ми не збираємось давати такої нагоди і представники держави поводять себе максимально коректно", — пояснив він.

При цьому Микита Потураєв запевнив, що ця ситуація буде обовьязково вирішена, адже нехтування законом і невиконання судових рішень держава теж собі не може дозволити.

На питання журналіста про те, чому ПЦУ повноцінно не пускають до Києво-Печерської лаври, він пояснив, що є певні проблеми, пов’язані з орендою приміщень.

"Там є проблема, яка, до речі вирішується цим законом про релігійні організації (законопроєктом 8371, — Ред.). Свого часу, законодавець, що називається, її прогледів, приймаючи зміни до законодавства про Фонд держмайна і договори оренди. Зараз оренда Успенського собору (Києво-Печерської лаври, — Ред.) обраховується по формулі комерційної нерухомості. Тому ПЦУ системно і не заходять, адже вони мали б укласти комерційний договір на такі гроші, які просто не можуть виставлятися в церкві. І ніхто на це не може вплинути: ні Мінкульт, ні Заповідник, ніхто. І це проблема серйозна навіть не тільки для ПЦУ, а, в першу чергу, для протестантів, у яких багато приміщень і здебільшого вони комунальні", — розказав Потураєв.

Задля вирінешя цього питання, за словами політика, був створений законопроєкт, що містить "прозоре, зрозуміле рішення, щоб релігійні організації могли орендувати комунальне або державне майно за зниженими тарифами".

Нагадаємо, що після того, як заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з монастирем УПЦ МП та попросив її представників залишити територію Лаври до 29 березня, глава РПЦ патріарх кирило (володимир гундяєв) поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації.

Читайте більше в єксклюзивному матеріалі "Телеграфу" ""До кінця війни телемарафон потрібний": Микита Потураєв про мобілізацію, "хороших русских" та виселення РПЦ".

Раніше "Телеграф" писали про те, які шанси виселити УПЦ МП із Почаївської лаври.