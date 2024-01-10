Шукало все місто: у Львові знайшли 6-річного хлопчика, який один у мороз пройшов кілька кілометрів

Хлопчика ніхто не зустрів після занять

У Львові розшукали 6-річного хлопчика, який вийшов зі школи та пішов у невідомому напрямку. Дитину виявили у селі Сокільники, у 10-градусний мороз він сам пройшов близько 7,5 кілометра.

Поліцейські отримали повідомлення про 6-річного хлопчика, який о 15 годині вийшов з однієї зі шкіл у Франківському районі, але додому не повернувся. Як розповіли "УП" у пресслужбі поліції Львівщини, пошуки дитини тривали менше ніж годину.

"Фактично ми дізналися про його зникнення десь о 17:50. Вже о 18:28 наші поліцейські відрапортували, що його вдалося розшукати. Чому 6-річна дитина пішла зі школи сама, чому її ніхто не зустрів, ми з певних причин коментувати не можемо, цим займалася ювенальна превенція. Але хлопчик справді герой, бо він у мінус 10 сам пройшов десь 7,5 кілометра, не злякався, хоча змерз. Очевидно, телефону, щоб зателефонувати рідним, він не мав", — розповіла речник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Вона додала, що в поліції здивовані, що ніхто з дорослих не відреагував на самотню дитину. Дорогою хлопчик заходив до деяких установ.

"Нам відомо, що хлопчик дорогою заходив до деяких установ, чому працівники не звернулися до поліції? Це справді сумно. Також дитина нам розповіла, що зупинялися авто, люди пропонували його підвезти, але він відмовлявся, бо боявся сідати до незнайомих. Молода пара, які його побачили та впізнали, що це саме та дитина, яка розшукується, залишили свою машину і пішли до неї, завели до супермаркету, напоїли чаєм, купили булочку і тоді викликали поліцейських", – зазначила Рибій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканку Дрогобича (Львівська область) у грудні оштрафували на 850 грн за те, що вона забула забрати сина зі школи та повідомила про його зникнення у поліцію. Насправді дитину забрали родичі на прохання класної керівниці.