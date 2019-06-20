Пить или не пить: можно ли беременным употреблять кофе

Кто-то решится пересмотреть свой рацион, чтобы не навредить здоровью ребенка. Кто из них прав?
Кофе принадлежит к тем неоднозначным продуктам, вокруг которых много споров. В нем содержится кофеин, который оказывает возбуждающее действие на организм человека. Его можно встретить не только в составе кофе или чая, но и в некоторых лекарственных препаратах. В целом, он поднимает кровяное давление, стимулирует работоспособность и улучшает настроение. Не удивительно, что утро у многих людей начинается с чашечки кофе.
Когда кофеина слишком много, проявляются его побочные действия: учащенное сердцебиение, раздражительность, дрожь в мышцах и зависимость. Все эти негативные факторы и ставят кофе при беременности в ряд нежелательных продуктов.
Можно ли пить кофе беременным
Однако влияние кофеина на организм индивидуально. Все больше научных исследований говорит о том, что умеренное употребление кофе оказывает полезное воздействие на здоровье человека и продлевает жизнь. Поэтому не стоит от него отказываться полностью даже во время беременности. Оно как минимум поддержит силы и настроение.
Но есть свои нюансы. Кофеин при беременности выводится значительно медленнее, поэтому стоит опираться на нормы, которые рекомендуют ВОЗ и медики.
Советы по употреблению кофе во время беременности:
Итак, кофе при беременности можно пить в умеренных дозах и при сбалансированном рационе. В небольших количествах кофеин не повредит ни ребенку, ни маме. Намного важнее - позаботиться об активном образе жизни, поменьше нервничать и полноценно питаться.
Если беременность протекает хорошо и нет никаких противопоказаний, то иногда можно превышать указанную норму кофе для беременных. Особенно, если у беременной пониженное давление и усталость после пробуждения. Тогда кофе окажется как нельзя кстати.
Когда беременным нельзя пить кофе
Кофе при беременности может быть опасным, если вы привыкли пить его в больших количествах каждый день. Научные исследования говорят о том, что увлечение кофеином может негативно сказаться на развитии ребенка и вызвать осложнения при беременности.
Риски чрезмерного употребления кофе во время беременности:
Стоит также учитывать, что кофе без кофеина не считается безопасной альтернативой кофе и кофеиносодержащих напитков. Прежде всего, это химически обработанный кофе, у которого точно такие же противопоказания во время беременности, как и у обычного. К тому же он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как натуральный кофе в умеренных количествах улучшает работу сердца.
Кроме чрезмерного употребление кофе, во время беременности есть и другие противопоказания.
Почему беременным нельзя кофе: когда напиток лучше полностью исключить
Также нельзя забывать, что кофеин содержится в черном и зеленом чае, какао, коле и некоторых других охладительных напитках. На них действуют такие же ограничения, как и на кофе.
Чем заменить кофе: полезные напитки при беременности
При здоровой беременности и если нет специальных ограничений от врача, кофе при беременности пить можно. Две-три небольших кофейных чашечки не повредят ребенку. Но стоит помнить, что речь идет не столько о самом кофе, сколько о кофеине - психостимуляторе. Поэтому стоит ограничить употребление всех продуктов с этим веществом.