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Пить или не пить: можно ли беременным употреблять кофе

Пить или не пить: можно ли беременным употреблять кофе
10:53 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Кто-то из будущих мам пожмет плечами и ни за что не откажется от любимого и бодрящего напитка.

Кто-то решится пересмотреть свой рацион, чтобы не навредить здоровью ребенка. Кто из них прав?

Кофе принадлежит к тем неоднозначным продуктам, вокруг которых много споров. В нем содержится кофеин, который оказывает возбуждающее действие на организм человека. Его можно встретить не только в составе кофе или чая, но и в некоторых лекарственных препаратах. В целом, он поднимает кровяное давление, стимулирует работоспособность и улучшает настроение. Не удивительно, что утро у многих людей начинается с чашечки кофе.

Когда кофеина слишком много, проявляются его побочные действия: учащенное сердцебиение, раздражительность, дрожь в мышцах и зависимость. Все эти негативные факторы и ставят кофе при беременности в ряд нежелательных продуктов.

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Можно ли пить кофе беременным

Однако влияние кофеина на организм индивидуально. Все больше научных исследований говорит о том, что умеренное употребление кофе оказывает полезное воздействие на здоровье человека и продлевает жизнь. Поэтому не стоит от него отказываться полностью даже во время беременности. Оно как минимум поддержит силы и настроение.

Но есть свои нюансы. Кофеин при беременности выводится значительно медленнее, поэтому стоит опираться на нормы, которые рекомендуют ВОЗ и медики.

Советы по употреблению кофе во время беременности:

  • В день можно пить 2-3 чашечки кофе. Британские медики рекомендуют пить не более 200 мг в день, что равно приблизительно 340 мл. Эта норма считается безопасной для плода.
  • Лучше употреблять не очень крепкий кофе и учитывать, что кофеин есть также в чае, шоколаде, коле.
  • Можно употреблять кофе с молоком при беременности. Это поможет сделать напиток не таким крепким и компенсирует потерю кальция. Если вы привыкли пить много кофе или чая, особенно обратите внимание на молочные продукты, творог, рыбу и овощи как источник кальция. Иначе при его нехватке все достанется ребенку, что для мамы в дальнейшем может стать риском развития остеопороза.

Итак, кофе при беременности можно пить в умеренных дозах и при сбалансированном рационе. В небольших количествах кофеин не повредит ни ребенку, ни маме. Намного важнее - позаботиться об активном образе жизни, поменьше нервничать и полноценно питаться.

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Если беременность протекает хорошо и нет никаких противопоказаний, то иногда можно превышать указанную норму кофе для беременных. Особенно, если у беременной пониженное давление и усталость после пробуждения. Тогда кофе окажется как нельзя кстати.

Когда беременным нельзя пить кофе

Кофе при беременности может быть опасным, если вы привыкли пить его в больших количествах каждый день. Научные исследования говорят о том, что увлечение кофеином может негативно сказаться на развитии ребенка и вызвать осложнения при беременности.

Риски чрезмерного употребления кофе во время беременности:

  • увеличивается в 2 раза вероятность выкидыша (при превышении нормы в 200 мг кофеина в день);
  • может замедлить рост плода;
  • спровоцировать преждевременные роды;
  • есть связь между чрезмерным употреблением кофеина и мертворождением (если пить более 9 чашек в день);
  • рождение ребенка с малым весом (вес новорожденных может быть меньше на 100-200 граммов).

Стоит также учитывать, что кофе без кофеина не считается безопасной альтернативой кофе и кофеиносодержащих напитков. Прежде всего, это химически обработанный кофе, у которого точно такие же противопоказания во время беременности, как и у обычного. К тому же он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как натуральный кофе в умеренных количествах улучшает работу сердца.

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Кроме чрезмерного употребление кофе, во время беременности есть и другие противопоказания.

Почему беременным нельзя кофе: когда напиток лучше полностью исключить

  • кофе - не лучший напиток при бессоннице, тревожности и нервозности;
  • при анемии кофе может мешать организму усваивать железо;
  • может стать причиной изжоги, так как стимулирует секрецию желудочной кислоты;
  • при повышенном артериальном давлении, что особенно актуально во второй половине беременности. Повышенное давление - один из признаков гестоза. При таком диагнозе кофе надо полностью исключить.

Также нельзя забывать, что кофеин содержится в черном и зеленом чае, какао, коле и некоторых других охладительных напитках. На них действуют такие же ограничения, как и на кофе.

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Чем заменить кофе: полезные напитки при беременности

  • Нельзя забывать пить простую воду. Она доставляет клеткам питательные вещества и помогает пережить токсикоз.
  • Полезны разнообразные компоты, смузи, морсы и свежевыжатые соки.
  • В зеленом чае кофеина не меньше, но зато есть полезные микроэлементы. Но ограничения такие же, как и на кофе.
  • Напитки с цикорием могут стать альтернативой кофе.

При здоровой беременности и если нет специальных ограничений от врача, кофе при беременности пить можно. Две-три небольших кофейных чашечки не повредят ребенку. Но стоит помнить, что речь идет не столько о самом кофе, сколько о кофеине - психостимуляторе. Поэтому стоит ограничить употребление всех продуктов с этим веществом.

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Беременность, Кофе, Факты, Вред, Польза, Аргументы, За и против.
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