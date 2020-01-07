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Бесстрашный ребенок: "положительна" ли эта черта характера?

Бесстрашный ребенок: "положительна" ли эта черта характера?
03:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Дети, демонстрирующие меньше страха и реже подражающие другим, становятся более черствыми и отстраненными взрослыми.

Ученые из Пенсильванского и Бостонского университетов провели серию экспериментов, чтобы узнать, что способствует развитию такого типа межличностного взаимодействия, как безразлично-безэмоциональный. Две статьи об итогах своих трудов авторы опубликовали в The Journal of Child Psychology and Psychiatry и Psychological Medicine.

Безразлично-безэмоциональный тип взаимодействий с другими людьми характеризуют отсутствием эмпатии, вины и общим снижением чувствительности к эмоциям других. Существует установленная связь между таким отношением к другим людям и вероятностью девиантного, агрессивного антиобщественного поведения, склонности к насилию. Такой ребенок меньше склонен к сочувствию, не переживает о нарушении правил, не меняет своего поведения, если ему пытаются объяснить, что так делать нельзя, поскольку другому может быть от этого плохо. Из-за отсутствия свойственного обычным детям страха перед последствиями ребенок агрессивнее и настойчивее в достижении желаемого.

Известность и распространенность симптомов, к сожалению, не тождественна знанию причин: механизм формирования такого комплекса поведенческих и личностных особенностей на сегодня до конца не ясен. Выяснение того, как этот комплекс формируется, помогло бы создать более эффективные методы борьбы с ним, по сравнению с существующими методиками.

Авторы последних работ рассмотрели две гипотезы: о связи с аффилиативной потребностью и страхом, а также о связи с подражанием.

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Для проверки первой гипотезы ученые задействовали детей из лонгитюдного исследования близнецов Бостонского университета. Детей тестировали дважды: в три года и в пять лет. Тесты были направлены на то, чтобы понять, насколько ребенок бесстрашен сам и насколько ему важны отношения с близкими. Они должны были, например, предложить родителю достать конфету из банки, в которой на самом деле оказывалось нечто пугающее — например, "змея" или взрывающиеся пузыри. Оказалось, дети, меньше демонстрирующие страх и переживание за родителя при первом тестировании, ко второму приобретали классические безразлично-безэмоциональные черты поведения.

"Само по себе бесстрашие — не единственный ингредиент. Эти дети в той же мере не чувствуют естественной мотивации и чувства вознаграждения от положительной социальной связи с другими", — объясняют авторы. Немаловажную роль играет стиль родительского воспитания: авторы обнаружили, что склонность кричать и физически наказывать ребенка усиливает его бесстрашие и повышает риск развития впоследствии безразлично-безэмоциональных черт. Аффилиативная потребность, то есть нужда в других людях, общении, контактах, дружбе, любви нарушается, а негативный стиль родителя уменьшает вероятность получения эмоциональной награды от взаимодействий с окружающими.

Для проверки второй гипотезы ученые обследовали других детей в возрасте двух-трех лет из того же близнецового проекта Бостонского университета. Они сравнили, как связаны исследуемые черты с успехами в инструментальной и произвольной имитации. Инструментальная имитация — функциональное копирование поведения другого человека для обучения какому-то навыку. Произвольная имитация, напротив, позволяет копировать действия другого только из стремления к социальной связи с ним: это помогает показать чем-то важным для человека людям, что он с ними на одной волне.

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Для проверки того, как эти два типа подражания развиты у детей, склонных и несклонных к комплексу безразлично-безэмоционального поведения, ученые провели эксперименты. Детям нужно было выполнить задачу, а взрослый объяснял, какие для этого следует предпринять действия.

При этом часть того, что говорил взрослый, было необходимо для решения задачи (например, советы по открыванию сложной клетки с чучелом птицы внутри), а часть — нет (например, возгласы типа "Какая тут птичка!"). Исследователи фиксировали, что дети повторяли, а что — пропускали мимо ушей.

В обоих случаях исследователи наблюдали и кодировали, какое поведение дети повторяли, а какое — игнорировали. Оказалось, дети, которые в два года были менее склонны к произвольной имитации (то есть чаще игнорировали бесполезные действия и возгласы), впоследствии имели повышенный риск развития безразлично-безэмоциональных черт.

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Обобщая данные работ, можно видеть, что дети с этим симптомокомлексом в целом не ощущают удовольствия от "бесполезного" социального взаимодействия. При этом склонность встревоженных родителей, заметивших отдельные черты похожего поведения у своих детей, к жесткому контролю и наказаниям усугубляет состояние ребенка. Вместо этого авторы предлагают, напротив, стремиться показать ребенку выгоду позитивных социальных контактов.

Позитивную поддержку тех сторон социального и эмоционального развития, где возможна произвольная имитация, нужно поначалу специально создавать. "Поощряйте ребенка издавать глупые шумы или движения, которые вы делали, а затем смеяться над этим. Вы более явно подчеркиваете ситуацию, чем если бы это произошло естественным образом, но дети получат положительное подкрепление, и это может укрепить вашу связь", — поясняет автор работы Ребекка Уоллер.

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Дети, Эмоции, Психология, Страх, Эмпатия, Подражание.
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