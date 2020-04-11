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Как развить в ребенке самостоятельность: полезные советы для родителей

Как развить в ребенке самостоятельность: полезные советы для родителей
16:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Помогаем ребенку стать более самостоятельным с помощью простых рекомендаций.

В возрасте от 1,5 до 3 лет ребенок учится думать и понимать. Он внимательно наблюдает за тем, как взрослые реагируют на его поступки, замечает, какие ситуации могут привести к конфликту.

Очень важно, чтобы ребенок понял, что рост и отделение от родителей - нормальный и естественный процесс. Многие мамы так привязываются к своему малышу и так привязывают его к себе, что надолго, а то и навсегда отучают его от самостоятельности. Имейте в виду, дорогие мамочки, что такая любовь может "душить" не только способности вашего ребенка, но и его желание что-то делать!

В возрасте 5-7 лет дети, выросшие в атмосфере удушающей любви, будут производить весьма жалкое впечатление: они могут отказываться играть со сверстниками, постоянно прижиматься к маме, кричать и плакать, когда мама попытается освободиться от их рук.

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Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя поддержать первые проявления самостоятельности вашего малыша.

Ключевые слова:

  • Попробуй сделать это сам (а).

  • Я рад (а), что ты начинаешь сам (а) о себе заботиться.

  • Посмотри, ты уже сам (а) можешь это сделать!

  • Давай ты будешь думать сам (а) за себя, а я - сам (а) за себя. И я буду рядом с тобой.

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Сейчас самое лучшее время, чтобы научить ребенка правилам поведения и дать ему понять, что существуют границы дозволенного.

Научите своего малыша говорить "нет" и иметь собственное мнение по любому вопросу.

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Дети, Ребенок, Развитие, Обучение, Советы родителям, Самостоятельность.
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