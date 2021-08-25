"Над домом летали квадрокоптеры": вскрылись новые детали, предшествующие гибели мэра Кривого Рога

Стало известно, что накануне гибели Павлов боялся возвращаться домой

После резонансной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова его жена рассказала, что целый месяц перед трагедией за их домом следили. Сам Павлов боялся подходить к окнам и запрещал это делать жене.

Об этом рассказал адвокат семьи Дмитрий Манелюк, передает "Первый Городской".

Так, жена погибшего Павлова рассказала адвокату о последнем месяце их жизни. В частности, что в течение месяца над их домом летали квадрокоптеры.

Также, со слов жены мэра Кривого Рога стало известно, что за неделю до смерти он боялся подходить к окнам в доме и запрещал это делать жене. Больше того, Павлов просил женщину не вывешивать стирку на втором этаже дома.

Адвокат рассказал, что последнюю неделю Константин Павлов также боялся возвращаться домой и неоднократно говорил об этом с женой — Еленой Павловой.

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", — отметил адвокат.

Напомним, как сообщал "Телеграф", тело Константина Павлова нашли с огнестрельным ранением в грудь в его собственном доме. В сети появились фото с места происшествия. Также была названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога.