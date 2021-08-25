Укр

"Над домом летали квадрокоптеры": вскрылись новые детали, предшествующие гибели мэра Кривого Рога

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
85
"Над домом летали квадрокоптеры": вскрылись новые детали, предшествующие гибели мэра Кривого Рога Новость обновлена 25 августа 2021, 18:37
Погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов

Стало известно, что накануне гибели Павлов боялся возвращаться домой

После резонансной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова его жена рассказала, что целый месяц перед трагедией за их домом следили. Сам Павлов боялся подходить к окнам и запрещал это делать жене.

Об этом рассказал адвокат семьи Дмитрий Манелюк, передает "Первый Городской".

Так, жена погибшего Павлова рассказала адвокату о последнем месяце их жизни. В частности, что в течение месяца над их домом летали квадрокоптеры. 

Также, со слов жены мэра Кривого Рога стало известно, что за неделю до смерти он боялся подходить к окнам в доме и запрещал это делать жене. Больше того, Павлов просил женщину не вывешивать стирку на втором этаже дома.

Адвокат рассказал, что последнюю неделю Константин Павлов также боялся возвращаться домой и неоднократно говорил об этом с женой — Еленой Павловой.

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", — отметил адвокат.

Напомним, как сообщал "Телеграф", тело Константина Павлова нашли с огнестрельным ранением в грудь в его собственном доме. В сети появились фото с места происшествия. Также была названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога.

Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Кривой Рог
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС