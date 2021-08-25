"Над будинком літали квадрокоптери": розкрилися нові деталі, що передували загибелі мера Кривого Рогу

Стало відомо, що напередодні загибелі Павлов боявся повертатися додому

Після резонансної загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова його дружина розповіла, що цілий місяць перед трагедією за їхнім будинком стежили. Сам Павлов боявся підходити до вікон і забороняв це робити дружині.

Про це розповів адвокат сім’ї Дмитро Манелюк, передає "Перший Міський".

Так, дружина загиблого Павлова розповіла адвокату про останній місяць їх життя. Зокрема, що протягом місяця над їхнім будинком літали квадрокоптери.

Також, зі слів дружини мера Кривого Рогу стало відомо, що за тиждень до смерті він боявся підходити до вікон в будинку і забороняв це робити дружині. Більше того, Павлов просив жінку не вивішувати прання на другому поверсі будинку.

Адвокат розповів, що у останній тиждень Костянтин Павлов також боявся повертатися додому і неодноразово говорив про це з дружиною — Оленою Павловою.

"Ми сподіваємося, що всі ці подробиці будуть враховані слідством і сподіваємося на якнайшвидше встановлення істини", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", тіло Костянтина Павлова знайшли з вогнепальним пораненням в груди у його власному будинку. У мережі з’явилися фото з місця події. Також була названа попередня версія загибелі мера Кривого Рогу.