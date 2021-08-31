В Одессе избрали меры пресечения “активистам”, напавшим на правоохранителей после ЛГБТ-прайда (фото)

Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения "активистам", напавшим на правоохранителей после ЛГБТ-прайда. Нападавшие оказались членами движения "Традиция и порядок", большинство из них отправили под ночной домашний арест.

Об этом поздно вечером в понедельник, 30 августа, сообщило местное издание "Думская".

Известно, что двух фигурантов суд отправил под круглосуточный домашний арест. Речь идет об Илье Попкове и Владлене Бесарабу. Попкову выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям — ч. 4 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — «умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы», а также «хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений».

Помимо Попкова и Бесараба в деле фигурируют еще несколько десятков мужчин. На данный момент им избрали меру пресечения — ночной домашний арест сроком на 2 месяца. Тринадцати человекам инкриминируют уголовное правонарушение по части 3 ст. 296-й ("Хулиганство").

Стоит отметить, что утром в понедельник, 30 августа, активисты движения "Традиция и порядок" пикетировали Приморский суд, но судебный процесс затянулся до вечера, а к тому времени "традиционалисты" уже поутихли.

(Фото: "Думская")

Напомним, 28 августа представители движения "Традиция и порядок" напали на правоохранителей по завершению ЛГБТ-прайда. Нападение произошло на улице Дерибасовской. Группа мужчин применила против полицейских слезоточивый газ и затем начала избивать их. Тогда травмы и ожоги глаз получили 29 стражей порядка. По факту нападения было задержано 51 человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что посольство США в Украине предупреждало о провокациях "экстремистских групп" во время ЛГБТ-прайдов.