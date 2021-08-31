В Одесі обрали запобіжний захід "активістам", які напали на правоохоронців після ЛГБТ-прайду (фото)

Двох фігурантів відправили під цілодобовий домашній арешт

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід "активістам", які напали на правоохоронців після ЛГБТ-прайду. Нападники виявилися членами руху "Традиція і порядок", більшість з них відправили під нічний домашній арешт.

Про це пізно ввечері у понеділок, 30 серпня, повідомило місцеве видання "Думська".

Відомо, що двох фігурантів суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Йдеться про Іллю Попкова і Владлена Бесараба. Попкову висунуті звинувачення відразу за кількома статтями — ч. 4 ст. 345 і ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — «умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи», а також «хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень».

Крім Попкова і Бесараба у справі фігурують ще кілька десятків чоловіків. На даний момент їм обрали запобіжний захід — нічний домашній арешт строком на 2 місяці. Тринадцяти особам інкримінують кримінальне правопорушення за частиною 3 ст. 296-й ( "Хуліганство").

Варто зазначити, що вранці у понеділок, 30 серпня, активісти руху "Традиція і порядок" пікетували Приморський суд, але судовий процес затягнувся до вечора, а на той час "традиціоналісти" вже вщухли.

(Фото: "Думська" )

Нагадаємо, 28 серпня представники руху "Традиція і порядок" напали на правоохоронців по завершенню ЛГБТ-прайду. Напад стався на вулиці Дерибасівській. Група чоловіків застосувала проти поліцейських сльозогінний газ і потім почала бити їх. Тоді травми і опіки очей отримали 29 правоохоронців. За фактом нападу було затримано 51 людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посольство США в Україні попереджало про провокації "екстремістських груп" під час ЛГБТ-прайдів.