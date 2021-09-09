Праздник и танцы закончились: как выглядят улицы Умани после хасидов
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Почти 30 тысяч паломников уезжают после праздника.
Праздники закончились, и хасиды разъезжаются из Умани. После танцев, молитв и костров на балконах на Рош ха-Шана в еврейском квартале города остались последние паломники и мусор.
Улица Пушкина была одной из центральных во время празднования иудейского Нового года. Камеры видеонаблюдения на улице показывают, что в городе в Черкасской области остается еще немало религиозных туристов.
С другого ракурса видно, что на обочинах дороги стоят черные мусорные пакеты — мусоровоз коммунальщиков стоит рядом, но к нему отходы никто не приносит.
Паломники-хасиды ходят по дорогам, между едущими машинами.
На земле осталось немало бумажек и другого мусора.
Так выглядели улицы в последнюю ночь празднования Рош ха-Шана, 8 сентября. Несмотря на карантинные ограничения большинство паломников были без средств индивидуальной защиты.
Ранее "Телеграф" писал, что хасиды в Умани регулярно нарушали общественный порядок не только используя вместо маски или респиратора стулья, но и разводя костры на балконах.
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