Праздник и танцы закончились: как выглядят улицы Умани после хасидов

Почти 30 тысяч паломников уезжают после праздника.

Праздники закончились, и хасиды разъезжаются из Умани. После танцев, молитв и костров на балконах на Рош ха-Шана в еврейском квартале города остались последние паломники и мусор.

Улица Пушкина была одной из центральных во время празднования иудейского Нового года. Камеры видеонаблюдения на улице показывают, что в городе в Черкасской области остается еще немало религиозных туристов.

Камера на пересечении улиц Садовой и Пушкина

С другого ракурса видно, что на обочинах дороги стоят черные мусорные пакеты — мусоровоз коммунальщиков стоит рядом, но к нему отходы никто не приносит.

Камера на пересечении улиц Комарницкого и Пушкина

Паломники-хасиды ходят по дорогам, между едущими машинами.

Камера на улице Пушкина, 38

На земле осталось немало бумажек и другого мусора.

Камера на улице Пушкина, 27

Так выглядели улицы в последнюю ночь празднования Рош ха-Шана, 8 сентября. Несмотря на карантинные ограничения большинство паломников были без средств индивидуальной защиты.

Камера на пересечении улиц Комарницкого и Пушкина 8/09

Ранее "Телеграф" писал, что хасиды в Умани регулярно нарушали общественный порядок не только используя вместо маски или респиратора стулья, но и разводя костры на балконах.