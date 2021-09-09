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Свято і танці закінчилися: як виглядають вулиці Умані після хасидів

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Рош ха-Шан в 2021 Новина оновлена 09 вересня 2021, 10:24
Рош ха-Шан в 2021

Майже 30 тисяч паломників їдуть після свята.

Свята закінчилися, і хасиди роз’їжджаються з Умані. Після танців, молитов і багать на балконах на Рош ха-Шана в єврейському кварталі міста залишилися останні паломники і сміття.

Вулиця Пушкіна була однією з центральних під час святкування юдейського Нового року. Камери відеоспостереження на вулиці показують, що в місті в Черкаській області залишається ще чимало релігійних туристів.

Камера на перетині вулиць Садової та Пушкіна
Камера на перетині вулиць Садової та Пушкіна

З іншого ракурсу видно, що на узбіччях дороги стоять чорні сміттєві пакети — сміттєвоз комунальників стоїть поруч, але до нього відходи ніхто не приносить.

Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна
Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна

Паломники-хасиди ходять по дорогах, між машинами, що їдуть.

Камера на вулиці Пушкіна, 38
Камера на вулиці Пушкіна, 38

На землі залишилося чимало папірців та іншого сміття.

Камера на вулиці Пушкіна, 27
Камера на вулиці Пушкіна, 27

Так виглядали вулиці в останню ніч святкування Рош ха-Шана 8 вересня. Попри карантинні обмеження більшість паломників були без засобів індивідуального захисту.

Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна 8/09
Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна 8/09

Раніше "Телеграф" писав, що хасиди в Умані регулярно порушували громадський порядок не тільки використовуючи замість маски або респіратора стільці, але і розводячи багаття на балконах.

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