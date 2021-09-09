Свято і танці закінчилися: як виглядають вулиці Умані після хасидів

Майже 30 тисяч паломників їдуть після свята.

Свята закінчилися, і хасиди роз’їжджаються з Умані. Після танців, молитов і багать на балконах на Рош ха-Шана в єврейському кварталі міста залишилися останні паломники і сміття.

Вулиця Пушкіна була однією з центральних під час святкування юдейського Нового року. Камери відеоспостереження на вулиці показують, що в місті в Черкаській області залишається ще чимало релігійних туристів.

Камера на перетині вулиць Садової та Пушкіна

З іншого ракурсу видно, що на узбіччях дороги стоять чорні сміттєві пакети — сміттєвоз комунальників стоїть поруч, але до нього відходи ніхто не приносить.

Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна

Паломники-хасиди ходять по дорогах, між машинами, що їдуть.

Камера на вулиці Пушкіна, 38

На землі залишилося чимало папірців та іншого сміття.

Камера на вулиці Пушкіна, 27

Так виглядали вулиці в останню ніч святкування Рош ха-Шана 8 вересня. Попри карантинні обмеження більшість паломників були без засобів індивідуального захисту.

Камера на перетині вулиць Комарницького і Пушкіна 8/09

Раніше "Телеграф" писав, що хасиди в Умані регулярно порушували громадський порядок не тільки використовуючи замість маски або респіратора стільці, але і розводячи багаття на балконах.