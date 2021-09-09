Родители винят в сложившейся ситуации чиновников из департамента образования — в департаменте уверяют, что это родители решили идти "на принцип"

Когда жительница Винницы Ирина Витвицкая опубликовала в фейсбучной группе "Батьки SOS" пост с фотографиями классной аудитории своего сына-первоклассника школы №21, комментарии посыпались один за другим. Многих родителей удивил насыщенный кислотно-салатный цвет парт, что буквально "бьет" по глазам ребятишек, вынужденных проводить среди них ежедневно по несколько часов. Но большее потрясение вызвало количество парт, а потому — узкие проходы меж ними, и буквально впритык установленные парты в самих рядах. На снимках это проиллюстрировано с помощью рулетки: представляете, расстояние между столиками не положенных 50, а всего 20 сантиметров, в которых должны уместиться спинка стула и сам ребенок!

Парты стоят вплотную друг к другу Детям не видно доски из-за учительского стола Между партами - всего 20 сантиметров

"Не хватает только второго этажа", "Дети вынуждены сидеть как в китайских маршрутках" – сравнивают условия пользователи соцсети. Кто-то возмущается, что первоклашек утрамбовали, как шпроты в банке. Учитывая, что в аудитории еще находится учительский стол, а задний, почти сплошной ряд парт упирается в шкафы, хотя должен быть проход в 65 см, класс сравнили со складом мебели. Правда, некоторые считают, что когда объявят локдаун, дети вновь будут учиться дома.

Надо было добрать еще 10 первоклассников

-Закон Украины ограничивает количество детей в классе до 30, площадь нашего класса в соответствии с санитарными нормами вообще может вместить только 22 ученика, а их – 36, — такие условия "школьной задачи" приводит Ирина Витвицкая.

Вот только решить ее с помощью простых математических действий не получается.

-Мало того, что детям сложно протиснуться за парту, так и сидеть сложно – например, у моего сына колени упираются в переднюю стенку парты, потому что стул очень близко придвинут, — поясняет родительница. – Стоит учесть, что сбоку парт на крючках будут висеть объемные ранцы и рюкзаки детишек, что еще больше сузит проход. А им еще в этих узких проходах предстоит переодеваться на урок физкультуры. Кроме того, крайний к окну ряд вплотную придвинут к двум радиаторам отопления. А на "глухой" стене в нише расположена вешалка с парой десятков крючков – с похолоданием над головами троих учеников будет висеть куча верхней одежды! Детям с первых парт перед столом учителя почти не видно доски.

На головами будет вешалка Батарея у плеча и доска за кафедрой И солнце, и батарея, и нет прохода

Кое-кто из комментаторов советует провести в классе перестановку, сделав два двойных ряда парт. Ширину проходов, таким образом, можно увеличить, однако основной проблемы в рядах это все равно не решает. Но если б дело касалось только обычного неудобства. Родители видят в таком количестве парт угрозу жизни и здоровью детей в случае какого-либо ЧП: быстро выбежать из класса малыши не смогут, случится давка и тогда беды не избежать.

При этом, по соседству находится пустующая аудитория, где также могли бы учиться первоклассники. Но достаточного количества детей для класса не набрали и потому сократили преподавателя. Виноватыми в этом родители считают чиновников из городского Департамента образования. "Город создал какой-то координационный совет, который утверждает сеть классов. Но в него входят только представители отдела образования и отдела финансов. То есть нас, как скот, поделили на деньги, получили какую-то цифру, утвердили и даже не подумали, что она противоречит нынешним условиям в школах. Никто из отделов соцполитики, здравоохранения, ни одна общественная организация не контролирует правомерность этих решений!", — возмущается женщина.

Можно ли было не допустить такого перегруза класса? И пытались ли решить проблему? Оказывается, пытались.

-В августе каждой семье, подавшей заявление в первый класс, звонили и предлагали перевести ребенка в другую школу, — рассказывает предысторию Ирина. — Такой вариант предлагали всем, но тут остались самые стойкие, кто на это не согласился. По правилам, в классе не может быть больше 30-ти человек, изначально заявлений было 46. Когда часть людей отсеяли, к началу августа осталось 38. Затем вновь добавились заявления и стало 43. И прямо 31 августа еще поговорили со всеми родителями и 7 человек отсеяли в другие школы.

По мнению родителей, достаточно было изначально добрать еще 10 детишек, чтобы в школе появились 2 не переполненных класса, а вместо этого департамент образования перенаправил детей в другие школы микрорайона, где они все равно были 31-32-ми в классе. Где-то открыли еще один первый класс, отправив более старших детей на вторую смену. "А наша школа работает в одну смену, она получилась недогруженная – следовательно, такое решение абсурдное. Может, оно основано на личной неприязни к директору?" – удивляется Ирина Витвицкая, сообщая, что инициативная группа родителей четырежды побывала в горисполкоме, пытаясь решить проблему.

-Жизнь и здоровье наших детей находятся в опасности. Руководители были в курсе, что открывают класс с жуткими нарушениями. Я – инженер, еще одна мама – архитектор, есть также врач, мы в исполком написали про нарушения со всех этих позиций, мы знаем нормы законов, которые были нарушены.

Рассадить всех по нормам нет возможности

"Единственное, что я могу сказать, это то, что родители правы" – так поначалу хотел ограничить общение с журналистом директор школы №21 Андрей Космина. Но затем добавил информации.

-Есть две стороны, которые нарушают закон. Мы нарушаем, потому что у нас нет необходимых 28-29 учеников для второго первого класса. А власть нарушает, потому что сажает в один класс больше 30-ти детей. Но в Виннице много таких случаев было, когда не открывали 5-е или 10-е классы, потому что не было необходимого количества учеников. Потому, получается, у каждого своя правда. Тут проблема комплексная. Я, как руководитель заведения, не чувствую за собой вины. Ни один из 46-ти родителей, подавших заявление в 1 класс, не забирал его до 31-го августа, когда нам было оглашено в устной форме, что второй класс не откроют. То есть, они держались до конца. И на сегодня это просто крик души у родителей.

Только после этого сам директор предложил родителям, проживающим не на террритории микрорайона, перевести детей в в любую другую школу по желанию. Кое-кто ушел, без скандалов. Что же по поводу парт, которые стоят впритык друг к другу?

-Да, стоят. Но Госпродпотребслужба никогда не обращала на это внимания, потому что что они могут сказать? Они не разрешат эксплуатацию классного помещения – и что дальше? К сожалению, любой город — и Винница в том числе, не имеет возможности рассадить всех учеников с соблюдением санитарного регламента. В каждой школе есть такие нарушения такого плана, но на решение проблемы нужны огромные деньги, — объясняет руководитель.

И соглашается, что в случае какого ЧП будет виноват именно директор. А еще сожалеет, что вынужден был сократить учителя начальных классов, хотя и предлагал ей остаться с той же зарплатой на аналогичной должности.

Родители сказали: "Будем воевать до конца"

Но, может, стоило поднапрячься и, все-таки, набрать еще один первый класс в эту школу? Кто виноват, что этого не произошло? По мнению директора департамента образования Житомирского горсовета Оксаны Яценко, это недоработка руководителя школы. Она объясняет, что зачисление детей в определенную школу происходит по трем условиям. В первую очередь, это дети, проживающие на территории, закрепленной за школой. Второе — это дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в данной школе, и третье – дети работников школы. Если остаются свободные места, могут брать и других учеников.

Оксана Яценко уверяет, что проблему пытались решить

-На 31-е мая директор закрывает прием детей на эти места, на 1-е июня готовит приказ на зачисление. Он набрал 46 детей. Из них 38 из трех категорий, которые я вам назвала, все остальные дети подали заявления на свободные места. Хотя по закону он уже не имел права принимать заявления, — говорит Оксана Яценко. — Департамент провел мониторинг детей этого района по своей базе, и выяснил, что 33 ребенка, чьи старшие братики и сестрички учатся в 21-й школе, пошли учиться в другие школы микрорайона "Вишенка".

Далеко не все знают, что кроме Закона Украины "Об образовании", есть еще несколько документов, которые нормируют финансовую сторону этого вопроса. Яценко ссылается на постановление Кабмина от 2017-го года "Об утверждении формулы распределения образовательной субвенции местным бюджетам".

-То есть, на заработную плату педагогам, которые учат детей в общеобразовательных учебных заведениях, выделяется образовательная субвенция из госбюджета. Для винницкой городской территориальной громады расчетная наполненность учеников в классе составляет 27,5 (как для областных центров).

Оксана Васильевна уточняет, что им все же пришлось допустить работу нескольких малокомплектных классов там, где не было возможности расформировать или добрать учащихся. "В одной школе мы пошли на то, чтобы открыть пятый 1-й класс, чтобы наполненность классов составила 29,4 ученика. Но рядом с 21-й школой буквально в 5-7-ми минутах ходьбы находятся восемь школ! Можно выбрать любую, чтобы не тесниться в 21-й".

Представитель исполнительной власти уверяет, что департамент образования – не "монстр" и не действует против детей и школы, а подходит индивидуально к этому вопросу.

- Мы неоднократно общались с директором, родителями, сделали все, на что имеем право, не превышая полномочий. Не давили на родителей, а предлагали им перейти в другие учебные заведения. Мои главные специалисты дважды обзванивали каждого родителя из 46-ти, осталось 36. Все остальные нам сказали: мы будем воевать до конца! К сожалению, это неконструктивная позиция, — считает Яценко. — У меня такое впечатление, что люди не переживают за жизнь и здоровье своих детей, а стоят на защите какого-то непонятного "принципа". И да, если что-нибудь случится, ответственность падет на директора, потому что он первый, кто должен позаботиться о безопасности учащихся.

Похожая ситуация в каждом городе: места нет

Думаете, так только в этом единственном классе Винницы? Под постом Ирины Витвицкой масса комментариев:

"Вы как-будто сфотографировали и описали наш класс, но только мы в Харькове".

"У нас та же история. Только у нас два ряда. В одном 4 парты, в другом 3. Между ними проход 40-50 см. В классе 37 учеников. Киев".

"Похожая ситуация в каждом городе, то же самое: места нет, раздеваются в классе, пройти между рядами невозможно, как шпроты в банке дети, зимой, как включают отопление, просто дышать нечем. Полтава".

"Мы в Краматорске — заменили парты на старые двухместные, так одноместные парты в класс не влезли. ".

"Мой племянник учится так же, там очень маленький класс и парты стоят просто линией от стены до окна в три ряда. Тот, кто в центре, не может выйти, пока не выйдут крайние".

"Это все очень печально, но так распространено. В нашем первом классе парты стоят по 4 вместе (не по 1, как на фото), то есть, 2 ряда по 18 парт, 36 учеников. Мелитополь".

Комментарии к посту Ирины Витвицкой Комментарии к посту Ирины Витвицкой Комментарии к посту Ирины Витвицкой Комментарии к посту Ирины Витвицкой

Проблема очень многогранна: в городах не хватает учебных заведений. Изменились Государственные строительные нормы, по которым школы строились в 70-х годах, и новые образовательные требования. Строить школы дорого: в 2020 году в Виннице сдали новую школу за 170 миллионов гривен, 70 из которых взяты из городского бюджета.

А еще в той же Виннице, как, очевидно, и в иных крупных населенных пунктах, стремительно растет население — не за счет демографии, а за счет миграции с прилегающих территорий. По словам Оксаны Яценко, в этом году в системе средней школы дополнительно создано 22 класса, в прошлом — 23 класса, а это более тысячи детей. А вот образовательную субвенцию просчитывают на прошлогоднее 1 сентября, потому и возникает разрыв между количеством детей в классах и выделяемыми средствами на педагогов в году нынешнем. Заметят ли эту несуразицу в высших эшелонах власти?