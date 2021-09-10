Украинские спецслужбы показали видео, как задерживали криминального авторитета из РФ

Криминалитет был смотрящим за российским городом, но пробрался в Украину по поддельным документам

В Тернопольской области, в городе Кременец, сотрудникам СБУ удалось задержать известного российского "криминального авторитета", который хотел распространить свое влияние и на территории Украины.

Как сообщили в СБУ, россиянин по кличке "Рома Попенок" был "смотрящим" за Ульяновской областью в России. А в нашу страну пробрался по поддельным документам, оформленным на чужое имя.

В СБУ говорят, что преступник скрывался в Украине и хотел распространить здесь свое влияние на криминальный мир. В итоге, "Рому Попенка" таки удалось рассекретить и передать сотрудникам полиции для дальнейшего расследования и открытия уголовного производства.

Напомним, сотрудники СБУ задержали ранее судимого киевского бизнесмена, который изготавливал фальшивые медицинские документы — справки о вакцинации от COVID-19 и фиктивные результаты ПЦР-тестов, чем делец занимался с начала года. Интересно, что одна такая "справка" стоила 500 грн — почти в половину дешевле, чем в харьковской лаборатории, которую СБУ выкрыла днем ранее.