Укр

Украинские спецслужбы показали видео, как задерживали криминального авторитета из РФ

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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СБУ показали видео спецоперации по задержанию россиянина Новость обновлена 10 сентября 2021, 16:54
СБУ показали видео спецоперации по задержанию россиянина

Криминалитет был смотрящим за российским городом, но пробрался в Украину по поддельным документам

В Тернопольской области, в городе Кременец, сотрудникам СБУ удалось задержать известного российского "криминального авторитета", который хотел распространить свое влияние и на территории Украины.

Как сообщили в СБУ, россиянин по кличке "Рома Попенок" был "смотрящим" за Ульяновской областью в России. А в нашу страну пробрался по поддельным документам, оформленным на чужое имя.

В СБУ говорят, что преступник скрывался в Украине и хотел распространить здесь свое влияние на криминальный мир. В итоге, "Рому Попенка" таки удалось рассекретить и передать сотрудникам полиции для дальнейшего расследования и открытия уголовного производства.

Напомним, сотрудники СБУ задержали ранее судимого киевского бизнесмена, который изготавливал фальшивые медицинские документы — справки о вакцинации от COVID-19 и фиктивные результаты ПЦР-тестов, чем делец занимался с начала года. Интересно, что одна такая "справка" стоила 500 грн — почти в половину дешевле, чем в харьковской лаборатории, которую СБУ выкрыла днем ранее.

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