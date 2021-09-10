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Українські спецслужби показали відео, як затримували кримінального авторитета з РФ

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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СБУ показали відео спецоперації із затримання росіянина Новина оновлена 10 вересня 2021, 16:54
СБУ показали відео спецоперації із затримання росіянина

Криміналітет був наглядачем за російським містом, але пробрався в Україну за підробленими документами

У Тернопільській області, в місті Кременець, співробітникам СБУ вдалося затримати відомого російського "кримінального авторитета", який хотів поширити свій вплив і на території України.

Як повідомили в СБУ, росіянин на прізвисько "Рома Попенок" був "смотрящим" за Ульяновською областю в Росії. А в нашу країну пробрався за підробленими документами, оформленими на чуже ім’я.

В СБУ кажуть, що злочинець переховувався в Україні і хотів поширити тут свій вплив на кримінальний світ. У підсумку, "Рому Попенка" таки вдалося розсекретити і передати співробітникам поліції для подальшого розслідування та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали раніше судимого київського бізнесмена, який виготовляв фальшиві медичні документи — довідки про вакцинацію від COVID-19 і фіктивні результати ПЛР-тестів, чим ділок займався з початку року. Цікаво, що одна така "довідка" коштувала 500 грн — майже в половину дешевше, ніж в харківській лабораторії, яку СБУ викрила днем раніше.

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