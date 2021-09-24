В Карпатах почти зима: вслед за снегом пришел мороз (видео)

Температура воздуха на одной из самых высоких гор Карпат опустилась до 0 градусов по Цельсию.

В Карпатах бушует сильный штормовой ветер и падает мелкий дождь со снежной крупой. В результате этого сейчас в горах плохая видимость, поэтому спасатели призывают пока воздержаться от походов.

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает Министерство внутренних дел в своем Telegram-канале.

Как сообщают спасатели, сейчас на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха составляет 0 градусов по Цельсию. Кроме того, порывы ветра достигают 30 м/с. Направление ветра юго-западное 20-24 м/с. Вследствие погодных условий сейчас там плохая видимость — до 70 м.

Стоит отметить, что гора Пип Иван Черногорский — одна из самых высоких в украинских Карпатах — ее высота составляет 2 028 м. Поэтому сейчас, учитывая погодные условия, лучше воздержаться от подъема на вершину, это может быть опасно для здоровья и жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов, которых покинул гид-непрофессионал. Люди были на высоте 5 400 метров и не смогли самостоятельно спуститься.