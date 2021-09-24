У Карпатах майже зима: слідом за снігом прийшов мороз (відео)

Температура повітря на одній із найвищих гір Карпат опустилася до 0 градусів за Цельсієм.

У Карпатах бушує сильний штормовий вітер і падає дрібний дощ зі сніжною крупою. В результаті цього зараз в горах погана видимість, тому рятувальники закликають поки що утриматися від походів.

Про це в пʼятницю, 23 вересня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляють рятувальники, зараз на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить 0 градусів за Цельсієм. Окрім того, пориви вітру сягають до 30 м/с. Напрям вітру південно-західний 20-24 м/с. Внаслідок поганих погодних умов зараз там погана видимість - до 70 м.

Варто відзначити, що гора Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих в українських Карпатах — її висота становить 2028 м. Тому зараз, враховуючи погодні умови, краще утриматися від підйому на вершину, оскільки це може бути небезпечним для здоровʼя та життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії на горі Ельбрус загинули пʼятеро альпіністів, яких покинув гід-непрофесіонал.Люди були на висоті 5 400 метрів і не змогли самостійно спуститися.