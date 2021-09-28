Укр

Вспышка коронавируса произошла в доме ребенка в Луцке: заразились 17 детей

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Коронавирус.
Коронавирус.

Кроме детей заболели и работники заведения.

В Луцке случилась вспышка коронавируса в Волынском областном специализированном доме ребенка.

Как информирует "Суспільне", известно, что инфекцию подхватили 17 детей.

Кроме того COVID-19 был обнаружен еще у пяти работников заведения.

По словам директора дома ребенка Виктора Максимюка, первых инфицированных обнаружили еще в пятницу, 24 сентября, когда положительный тест получила одна из работниц учреждения.

В тот же день коронавирус был обнаружен у семерых детей.

Всех больных отправили в инфекционное отделение, чтобы изолировать их от других детей. Но 27 сентября позитивные тесты получили еще десять детей.

Отмечается, что большинство из инфицированных детей младше трех лет. Двоим из них не исполнилось и года.

В областной инфекционной больнице отмечают, что состояние большинства маленьких пациентов удовлетворительное.

Всего в доме находится 34 ребенка и работает 81 человек. Из персонала вакцинированы против коронавируса 22 человека, еще 13 ожидают прививки.

Как сообщалось ранее, три украинские области по коронавирусной статистике уже приблизились к показателям "красной зоны".

Теги:
#Луцк #Волынская область #Коронавирус #Covid-19
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