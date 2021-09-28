COVID-19 в Украине - растет количество умерших и выздоровевших
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Статистические данные по COVID-19 на утро вторника утверждают — заболеваемость не снижается.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6552 больных коронавирусом. По сравнению со статистикой понедельника уменьшилось количество госпитализированных.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно данным за понедельник:
- госпитализированы — 1288 человек (накануне — 1487)
- летальных случаев — 143 (накануне — 94 )
- выздоровели — 2927 человек (накануне — 952)
- за сутки сделали — 65 812 тестов на коронавирус.
Лидирует по заболеваемости COVID-19 в Украине Днепропетровская область. Там заразились 595 человек. За ней следует Харьковская (547), Донецкая (528), Запорожская (500) область и Киев (461).
Меньше всего новых случаев коронавируса в Кировоградской (18), Закарпатской (78) и в Житомирской (80) областях.
Ранее "Телеграф" писал, что ученые доказали необходимость вакцинации даже при наличии природного иммунитета к коронавирусу после перенесенного заболевания. Также сообщалось, что в "красной зоне", которая может быть введена в Украине в случае роста количества заболеваемости и госпитализаций, будут действовать новые нормы в работе торговых центров и продуктовых магазинов.
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