Убийство в Чернигове: суд избирает меру пресечения подросткам, забившим насмерть полицейского (фото)
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Подросткам светят большие тюремные сроки.
В Чернигове в ночь на 2 октября группа подростков избила двух полицейских. Один из них, капитан Артур Ерохин, умер на месте, второго же доставили в больницу в тяжелом состоянии. Причастных к убийству уже задержали, 4 октября Деснянский суд города избирает для них меру пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Предварительно установлено, что подростки нанесли около 20 ударов ногами по голове одному из полицейских, что и стало причиной смерти. Второго же полицейского, который находился в бессознательном состоянии, подростки ко всем прочему еще и ограбили.
После происшествия правоохранители оперативно установили личности шестерых подозреваемых. Четырем из них, которые непосредственно принимали участие в избиении, инкриминируют обвинения по статьям 115 и 186 (умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц и грабеж с применением насилия).
По первой из них фигурантам грозит заключение на срок от 10 лет до пожизненного, по второй — от четырех до шести лет.
Четверо подозреваемых являются уроженцами Чернигова, одному из них 16 лет, двум — по 17, а еще одному 18 лет.
Кроме того о подозрении было объявлено еще одному жителю местному жителю. 32-летний мужчина после происшествия украл сумку одного из пострадавших.
Напомним, двое полицейских в ту роковую ночь посетили супермаркет "АТБ" на улице Независимости. Конфликт между ними и подростками начался в самом магазине, однако как видно на кадрах, появившихся в сети, никто из окружающих не стал вмешиваться в избиение. У погибшего полицейского остались жена и двое детей.
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