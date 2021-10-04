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Убийство в Чернигове: суд избирает меру пресечения подросткам, забившим насмерть полицейского (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Суд в Чернигове
Суд в Чернигове

Подросткам светят большие тюремные сроки.

В Чернигове в ночь на 2 октября группа подростков избила двух полицейских. Один из них, капитан Артур Ерохин, умер на месте, второго же доставили в больницу в тяжелом состоянии. Причастных к убийству уже задержали, 4 октября Деснянский суд города избирает для них меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Предварительно установлено, что подростки нанесли около 20 ударов ногами по голове одному из полицейских, что и стало причиной смерти. Второго же полицейского, который находился в бессознательном состоянии, подростки ко всем прочему еще и ограбили.

После происшествия правоохранители оперативно установили личности шестерых подозреваемых. Четырем из них, которые непосредственно принимали участие в избиении, инкриминируют обвинения по статьям 115 и 186 (умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц и грабеж с применением насилия).

По первой из них фигурантам грозит заключение на срок от 10 лет до пожизненного, по второй — от четырех до шести лет.

Четверо подозреваемых являются уроженцами Чернигова, одному из них 16 лет, двум — по 17, а еще одному 18 лет.

Убийство полицейского в Чернигове
Убийство полицейского в Чернигове
Суд избирает меру пресечения подростку за убийство полицейского
Суд избирает меру пресечения подростку за убийство полицейского
За убийство полицейского, подросткам грозят большие сроки
За убийство полицейского, подросткам грозят большие сроки

Кроме того о подозрении было объявлено еще одному жителю местному жителю. 32-летний мужчина после происшествия украл сумку одного из пострадавших.

Напомним, двое полицейских в ту роковую ночь посетили супермаркет "АТБ" на улице Независимости. Конфликт между ними и подростками начался в самом магазине, однако как видно на кадрах, появившихся в сети, никто из окружающих не стал вмешиваться в избиение. У погибшего полицейского остались жена и двое детей.

Теги:
#Полиция #Драка #Чернигов #Убийство
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