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Вбивство в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підліткам, які забили до смерті поліцейського (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Суд в Чернігові Новина оновлена 04 жовтня 2021, 15:16
Суд в Чернігові

Підліткам світять великі тюремні терміни.

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група підлітків побила двох поліцейських. Один з них, капітан Артур Єрохін, помер на місці, другого ж доставили в лікарню у важкому стані. Причетних до вбивства вже затримали, 4 жовтня Деснянський суд міста обирає для них запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Попередньо встановлено, що підлітки завдали близько 20 ударів ногами по голові одного з поліцейських, що і стало причиною смерті. Другого ж правоохоронця, який перебував у непритомному стані, підлітки до того ж ще і пограбували.

Після події правоохоронці оперативно встановили особи шістьох підозрюваних. Чотирьом з них, які безпосередньо брали участь у побитті, інкримінують звинувачення за статтями 115 і 186 (умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб і грабіж із застосуванням насильства).

За першою з них фігурантам загрожує ув’язнення на термін від 10 років до довічного, по другій — від чотирьох до шести років.

Четверо підозрюваних є уродженцями Чернігова, одному з них 16 років, двом — по 17, а ще одному 18 років.

Вбивство поліцейського в Чернігові
Вбивство поліцейського в Чернігові
Суд обирає запобіжний захід підлітку за вбивство поліцейського
Суд обирає запобіжний захід підлітку за вбивство поліцейського
За вбивство поліцейського, підліткам загрожують великі терміни
За вбивство поліцейського, підліткам загрожують великі терміни

Крім того про підозру було оголошено ще одному жителю місцевому жителю. 32-річний чоловік після події вкрав сумку одного з потерпілих.

Нагадаємо, двоє поліцейських в ту фатальну ніч відвідали супермаркет "АТБ" на вулиці Незалежності. Конфлікт між ними і підлітками почався в самому магазині, проте як видно на кадрах, що з’явилися в мережі, ніхто з оточуючих не став втручатися в побиття. У загиблого поліцейського залишилися дружина і двоє дітей.

Теги:
#Поліція #Бійка #Чернігів #Вбивство
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