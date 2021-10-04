Вбивство в Чернігові: суд обирає запобіжний захід підліткам, які забили до смерті поліцейського (фото)

Підліткам світять великі тюремні терміни.

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група підлітків побила двох поліцейських. Один з них, капітан Артур Єрохін, помер на місці, другого ж доставили в лікарню у важкому стані. Причетних до вбивства вже затримали, 4 жовтня Деснянський суд міста обирає для них запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Попередньо встановлено, що підлітки завдали близько 20 ударів ногами по голові одного з поліцейських, що і стало причиною смерті. Другого ж правоохоронця, який перебував у непритомному стані, підлітки до того ж ще і пограбували.

Після події правоохоронці оперативно встановили особи шістьох підозрюваних. Чотирьом з них, які безпосередньо брали участь у побитті, інкримінують звинувачення за статтями 115 і 186 (умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб і грабіж із застосуванням насильства).

За першою з них фігурантам загрожує ув’язнення на термін від 10 років до довічного, по другій — від чотирьох до шести років.

Четверо підозрюваних є уродженцями Чернігова, одному з них 16 років, двом — по 17, а ще одному 18 років.

Вбивство поліцейського в Чернігові

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За вбивство поліцейського, підліткам загрожують великі терміни

Крім того про підозру було оголошено ще одному жителю місцевому жителю. 32-річний чоловік після події вкрав сумку одного з потерпілих.

Нагадаємо, двоє поліцейських в ту фатальну ніч відвідали супермаркет "АТБ" на вулиці Незалежності. Конфлікт між ними і підлітками почався в самому магазині, проте як видно на кадрах, що з’явилися в мережі, ніхто з оточуючих не став втручатися в побиття. У загиблого поліцейського залишилися дружина і двоє дітей.