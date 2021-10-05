Укр

Жена убитого в Чернигове полицейского записала обращение: "Никогда не смогу посмотреть то видео"

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Артур Ерохин и его жена Вероника
Артур Ерохин и его жена Вероника

Женщина говорит, что многие люди предложили ей свою помощь.

Жена убитого в Чернигове полицейского Вероника Ерохина записала видеообращение к людям, которые поддержали ее в трудную минуту.

Свое обращение она обнародовала на своей странице в Фейсбук.

Она рассказала, что после события многие люди, включая родственников и знакомых обратились к ней со словами поддержки и предложениями помощи.

"Полгорода готовы были забрать наших деток. Все переживали за них, говорили "где дети?", "привези к нам, мы посмотрим"… очень вам всем благодарна", — сказала женщина.

По ее словам, она не станет искать подробности о том трагическом событии, которое унесло жизнь ее мужа. И уж тем более она не намерена смотреть видео.

"Никогда его не посмотрю", — отметила Ерохина.

Как сообщалось ранее, происшествие произошло в ночь на 2 октября. Капитан полиции Артур Ерохин вместе с другим полицейским находился в супермаркете "АТБ" на улице Независимости, там между ними и группой подростков произошел конфликт, вследствие которого произошла драка.

Ерохин погиб на месте, а его коллегу доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Шестерых подростков задержали на следующий день. Четырех из них, которые непосредственно избивали полицейских, позже отправили под стражу, им грозит от 10 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина, который после происшествия украл сумку одного из пострадавших.

Теги:
#Полиция #Чернигов #Убийство
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Экономика и Финансы
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Категория
Ситуация насчет ограничений для путешественников в страны ЕС останется стабильной еще две недели
Несмотря на ухудшение COVID-обстановки, ЕС решил пока не отгораживаться от украинских туристов
Дата публикации
Категория
Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген
Кто такая Фрэнсис Хоген и зачем она пошла против Facebook: история борьбы одного человека против корпорации
Дата публикации
Категория
На фото - капитан Артур Ерохин
Появилось новое видео, как капитан напал на подростков в Чернигове и погиб
Дата публикации
Категория
Врач-косметолог Алла Дворянин
Как ухаживать за кожей осенью и что ее "убивает" — интервью с косметологом Аллой Дворянин