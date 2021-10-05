Жена убитого в Чернигове полицейского записала обращение: "Никогда не смогу посмотреть то видео"

Женщина говорит, что многие люди предложили ей свою помощь.

Жена убитого в Чернигове полицейского Вероника Ерохина записала видеообращение к людям, которые поддержали ее в трудную минуту.

Свое обращение она обнародовала на своей странице в Фейсбук.

Она рассказала, что после события многие люди, включая родственников и знакомых обратились к ней со словами поддержки и предложениями помощи.

"Полгорода готовы были забрать наших деток. Все переживали за них, говорили "где дети?", "привези к нам, мы посмотрим"… очень вам всем благодарна", — сказала женщина.

По ее словам, она не станет искать подробности о том трагическом событии, которое унесло жизнь ее мужа. И уж тем более она не намерена смотреть видео.

"Никогда его не посмотрю", — отметила Ерохина.

Как сообщалось ранее, происшествие произошло в ночь на 2 октября. Капитан полиции Артур Ерохин вместе с другим полицейским находился в супермаркете "АТБ" на улице Независимости, там между ними и группой подростков произошел конфликт, вследствие которого произошла драка.

Ерохин погиб на месте, а его коллегу доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Шестерых подростков задержали на следующий день. Четырех из них, которые непосредственно избивали полицейских, позже отправили под стражу, им грозит от 10 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина, который после происшествия украл сумку одного из пострадавших.